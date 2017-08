Con becas, buscan impulsar la investigación de la salud

Médicos residentes son reconocidos con la beca de la Fundación Slim

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- Con la finalidad de fomentar el liderazgo del aprendizaje e impulsar a la investigación de la salud, este martes se hizo la entrega de reconocimientos a los médicos residentes de especialidades y subespecialidades acreedores a la beca Carlos Slim.

Mediante dicha beca, los seleccionados recibirán la cantidad de tres mil pesos mensuales durante un año, que darán una suma total de 36 mil pesos. Además, durante el evento protocolario, se les hizo la entrega de una tableta electrónica.

En la convocatoria 2017 fueron premiados 110 residentes, de los cuales, trece de ellos cursan una especialidad en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"Dr. Juan I. Menchaca", en temas como Genética Médica, Epidemiología, Cirugía General y Medicina Interna.

El doctor Vicente Jesús Gutiérrez Aguilar actualmente cursa la especialidad de Epidemiología en el área de enseñanza del Hospital Civil de Guadalajara, donde aborda el tema de la obesidad como factor de riesgo para mortalidad por infecciones adquiridas dentro de un hospital o consultorio.

Para él, la obesidad es un tema muy importante debido a que ha sido considerada como una pandemia que afecta a un tercio de la población mundial, y a pesar de lo cual no ha sido muy investigado.

Además, fue el doctor Gutiérrez Aguilar, quien motivó a sus compañeros de la especialidad en Epidemiología a inscribir sus proyectos de investigación médica a la convocatoria 2017, de los cuales, varios de ellos también fueron acreedores al apoyo.

"Obtener esta beca no nos va a servir sólo como reconocimiento a la especialidad, queremos compartirlo para atraer a más aspirantes a Epidemiología, no por el incentivo económico, si no para que vean que aquí hay mucho campo de trabajo y demostrar que se están haciendo bien las cosas", agregó el residente.

La doctora Susana Solís Ledezma se encuentra cursando la especialidad en Genética Médica en el Hospital Civil de Guadalajara. Actualmente trabaja con el tema de frecuencia de mutación FGR3c. 749 Citocina por Guanina en pacientes con craneosinostosis coronal unilateral o bilateral, un tipo de deformidad del cráneo de origen congénito en la que hay fusión prematura de las suturas que restringen el crecimiento del cráneo y que generalmente se asocia con diferentes síndromes.

"Este problema es subdiagnosticado, si comprobamos que la mutación existe en estos pacientes, se hace un diagnóstico más complejo que permita un pronóstico diferente. A nivel mundial sólo hay cinco reportes de este tipo de estudios, este sería el sexto a nivel mundial y e primero en latinoamérica de comprobarse este tipo de mutación", dijo la doctora Susana.

"Esta beca para mi es un incentivo importante, sí te da más ánimos de seguir investigando, de decir ' bueno, lo que estoy haciendo no está tan perdido, la verdad no me la esperaba". finalizó la residente.

Elizabeth Acosta Fernández es residente de la especialidad de Genética Médica, también del Hospital Civil de Guadalajara. Actualmente trabaja en un estudio sobre cuatro síndromes, mediante la búsqueda de defectos epigenéticos y genómicos en una región del cromosoma 11, en casos de tumor de Wilms y asimetría corporal aislada, mediante la cual se pueden conocer las alteraciones y de qué tipo para determinar el tipo de síndrome que tiene el paciente para dar una prevención en caso de posible cáncer.

"Más que para mi, este tema significa mucho para los pacientes. La trascendencia que puede tener para ellos, lo que le puedas decir a un niño de cinco años que puede o no tener riesgo de cáncer y que puedas tomarlo antes de que lo tenga y no cuando ya lo desarrolló; hay que tener todos los focos activos porque a veces no lo sospechas hasta que ya lo tienes", refirió Acosta Fernández.

"Obtener la beca es un gran logro, a veces uno lo minimiza, como lo haces todos los días y es producto de tu trabajo, pero es un logro y un reconocimiento que te invita a hacer más cosas", finalizó la residente.