Lemus mantiene propuesta de clúster en Villa Panamericana

El alcalde de Zapopan subraya que la iniciativa ya la presento al Gobierno del Estado

ZAPOPAN, JALISCO (08/AGO/2017).- Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, señaló que mantiene la propuesta de crear un centro de innovación y desarrollo de tecnología en la Villa Panamericana, por lo que el aseguramiento del inmueble por parte de la Fiscalía General del Estado genera dudas.



"Esto provoca incertidumbre en el proyecto que tenemos a largo plazo, pero la organización de Zapopan seguirá trabajando en ese mismo sentido, y evitará a cualquier costa que se instale vivienda o un desarrollo comercial", indicó el presidente municipal.



Lemus Navarro subrayó que la propuesta ya se presentó al Gobierno del Estado, con quien se tiene comunicación constante. "Hemos ido conjuntando esfuerzos entre universidades, iniciativa privada y también los distintos niveles de gobierno. Tenemos un convenio de confidencialidad, el cual no podemos hablar mucho, esto tendría una perspectiva más amplia".



El alcalde mencionó que aunque el fiscal dijo que buscaban blindar los movimientos en la Villa Panamericana a través de un candado en Catastro, él habló con la dependencia y no existía ninguna solicitud del Gobierno Estatal al respecto hasta el mediodía de este martes. "No tenemos ningún inconveniente en hacerlo, lo haremos con mucho gusto, sin embargo estamos esperando la solicitud de parte de la Fiscalía o de la Secretaría General de Gobierno para poder bloquear en Catastro en caso de que haya una situación que así lo amerite, cualquier transacción patrimonial".



Operativo contra autos robados seguirá en Chapalita



El pasado jueves 4 de agosto la Policía de Zapopan comenzó con operativos contra robos de vehículos en Paseos del Sol, Santa Margarita y Servidor Público, La Estancia y la zona de Andares.



Pablo Lemus Navarro adelantó que la siguiente etapa será en Chapalita, y que aunque desde el jueves han recuperado 24 vehículos en los últimos ocho días la cifra suma 48 automóviles. "Los operativos contra robo de vehículos están funcionando adecuadamente, hemos tenido una reducción importante en los últimos días, los iniciamos a partir del jueves en la tarde noche en distintos puntos del municipio".



El presidente municipal detalló que de acuerdo a las denuncias, se robaban ocho vehículos diariamente. "Al implementar estos operativos se ha logrado reducir a la mitad, se están robando entre tres y cuatro coches, y la ventaja es que hemos recuperado la mayor parte de ellos. No hemos tenido ni una sola queja a los derechos humanos por conducta indebida".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ