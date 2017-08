Jóvenes del Tutelar participan en primer ciclo de talleres

Los internos recibieron clases por parte del DIF Zapopan y el Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (ICOE)

ZAPOPAN, JALISCO (08/AGO/2017).- De todos los jóvenes que escuchan las palabras de Pablo Lemus en el Centro Tutelar para Menores, él es el más inquieto. ¿Qué quieren ser de grandes? pregunta el alcalde con la mirada fija en el joven de 20 años. "Quiero ser maratonista" responde sin dudar. Una muchacha señala que ella sueña con estudiar para abogada y atrás un varón dice que buscaría convertirse en psicólogo.



Los internos del Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco (COCYDEJ) de la colonia Miramar, conocido también como Centro Tutelar para Menores, recibieron talleres a lo largo de tres meses por parte del DIF Zapopan y el Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (ICOE).



En el primer ciclo participaron 32 jóvenes, de un total de 44 internos. Las mujeres aprendieron cultura de belleza y los hombres tuvieron clases de arte urbano, en donde vieron corrientes como el muralismo (El artista "Trepo Parker" colaboró con los jóvenes y en conjunto realizaron una réplica de un fragmento del mural que se encuentra en el bajo puente de Periférico y Acueducto).



El joven que quiere ser maratonista dice que los cursos le agradaron porque se dio cuenta del talento que tiene. "Aprendí que el grafiti no es rayar por rayar, como antes lo hacía. Me di cuenta que puedo pintar cosas que tengan un mensaje, que sean para alguien más".



Cuenta que a sus 20 años lleva dos años siete meses en el COCYDEJ tras haber sido acusado de homicidio. "Ya tengo sentencia, me faltan cinco meses, salgo en enero. Que (el alcalde) nos dé alas y que no nos las moche, para no salir y en el futuro volver con malas compañías, porque muchos salen y siguen, eso no deja nada bueno", señala.



Sobre su sueño, explica que lo que más le gusta de correr es la sensación de su cuerpo y la forma en la que piensa cuando se ejercita. "Corría en el Parque González Gallo. Estuve en la Federación de Atletismo un mes veinte días, antes de que me agarraran. Mi tía corre maratones, ha ganado. Yo lo voy a lograr, no tengo nada que me afecte, gracias a Dios".



Otro joven de 20 años, quien está acusado de robo, menciona que aunque estos cursos son más largos que los que antes les daban. "Aprendes cosas nuevas y ayuda a salir de la rutina, que es muy rutinario. Aquí tengo diez meses pero ya había estado en otro centro. Estoy sentenciado pero apelé, y espero que me llegue favorable. Me gusta el turismo, es lo que me gustaría estudiar".



Destinan 150 mil pesos para talleres



Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, indicó que en total se erogaron 150 mil pesos para estos talleres, que incluyen la primera parte de este ciclo con el objetivo de aportar en la reinserción, sobre todo en jóvenes que han sido olvidados por la sociedad en materia de oportunidades.



"En caso de que la Fiscalía lo autorice, hay que recordar que este es un lugar administrado por ellos, queremos que continuarán los talleres y que pudiéramos ir cambiando de temas. Para que cuando (los internos) salgan nuevamente al mercado de competencias tengan mayores herramientas para poderlo enfrentar", detalló el presidente municipal.



Además informó que el Ayuntamiento donó al COCYDEJ un gimnasio al aire libre para el área de hombres y está por gestionar otro para las mujeres.



Maye Villa, presidenta del DIF Zapopan, subrayó que esto es el comienzo de más cosas por venir. "Muchas gracias por ponerse de verdad las pilas para tomar estos talleres, por ser constantes, por luchar, sigan luchando por sus sueños".



EL DATO



En el segundo ciclo de capacitación, que inicia el próximo 10 de agosto, los varones recibirán un taller de plan de vida y rap, mientras que las mujeres cursarán cine. El Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco cuenta con una población de 44 internos (38 hombres y 6 mujeres).



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ