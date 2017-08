Piden transparentar ubicación de esculturas del programa ‘Arte Público’

El regidor Alfonso Petersen presenta iniciativa para aclarar el costo real de las obras de arte

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Ante la incertidumbre generada por la obra "Árbol Adentro" de José Fors, el regidor del PAN Alfonso Petersen pide que se transparenten los recursos y la ubicación de las esculturas del programa "Arte Público" del Ayuntamiento tapatío.



En sesión de Cabildo, presentó una iniciativa que pide la instalación de una mesa de trabajo para que se aclare el costo real y la ubicación definitiva de las obras de arte.



"La obra que más polémica ha generado es la de José Fors y su costo no ha quedado lo suficientemente claro. Se habla de 4.5 millones de pesos cuando sabemos que ya se le pagaron 900 mil pesos y por otro lado el Comité de Adquisiciones aprobó el recurso adicional, esto suma 5.4 millones de pesos", explicó el edil.



"Esta obra debe tener una ubicación que sea acorde al arte urbano y que no compita con otras obras arquitectónicas y culturales que en un momento determinado ya oferta la ubicación que se propuso originalmente como lo es el Jardín de los Dos Templos. Creo que es una obra que debería estar ubicada en alguna colonia para que genere sentido de pertenencia".



En la sesión, el presidente municipal Enrique Alfaro aclaró que el costo de la obra de Fors sí es de 4.5 millones de pesos y que el monto de 900 mil pesos (que se originan del pago de una acción de mitigación de un edificio irregular) al que se refiere el regidor es un adelanto y no un recurso adicional.



"Cuestiono la falta de transparencia para informar a los regidores y a la población cuál es el costo real de la obra porque hemos visto que ya se realizó una entrega de 900 mil pesos a través de las acciones de mitigación y por otro un monto aprobado por el Comité de Adquisiciones".



Petersen espera que las sedes de las obras se pongan a consideración de los regidores. La iniciativa, que cuenta con el visto bueno de Alfaro, fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS

Conoce el programa de Arte Público de Guadalajara

Para dispositivos móviles, pulsa aquí