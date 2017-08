Fiscal promete acción penal por Villa Panamericana

Eduardo Almaguer asegura que antes de que concluya la administración habrá acción penal

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Antes de que concluya la presente administración estatal, las autoridades ya habrán ejercido acción penal contra quien o quienes resulten responsables de los señalamientos que constan en la averiguación previa 37/2015, donde grupos de la sociedad civil presumieron desvío de recursos, peculado y demás en la construcción de las Villas Panamericanas en Zapopan, prometió el fiscal General, Eduardo Almaguer.



"El tema penal será resuelto por supuesto por esta administración y estamos cerca de poder llegar a estas conclusiones donde el Agente del Ministerio Público estará resolviendo sobre qué delitos, sobre qué personas estará ejercitando la acción penal".



Este lunes elementos de la Fiscalía General y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguró el complejo inmobiliario como parte de las investigaciones de la denuncia de 2015.



"Iniciamos una serie de diligencias que requiere el Agente del Ministerio Público para la debida integración de la averiguación previa que está llevando a cabo las denuncias de la presunción de fraude, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y los delitos que pudieran irse configurando".



Los peritos investigan, entre otros, si los materiales de construcción corresponden a los costos que fueron reportados. "Para poder ver los materiales con los que fueron construidos, los metros que fueron construidos y todo aquello que se autorizó en papel y que hoy se tiene que estar validando de manera física".



Almaguer justificó que todas estas revisiones son sólo una parte de todo el trabajo realizado, el cual ha prolongado el desahogo de la averiguación previa.



"Requiere no solamente una revisión de un sinnúmero de procesos administrativos que se llevaron a cabo para la autorización y construcción de este complejo, además este avance que se lleva es que vamos a ir contra quienes resulten responsables, hayan sido ex funcionarios públicos o sean particulares, porque en este caso se ha buscado estar por encima de la autoridad, no lo vamos a permitir".