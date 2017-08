Alistan operación de dos rutas empresas

El próximo jueves o viernes comenzarán las rutas 136 A y la 703 o Turquesa de características especiales

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Entre el próximo jueves o viernes comenzarán a rodar otras dos rutas en el modelo empresarial, se trata de la complementaria 136 A que se convertirá en C06, y la 703 o Turquesa de características especiales.



La 136 A circulará con 15 nuevas unidades a diésel Mercedes Benz y la 703 brindará el servicio con 30 vehículos a gas natural marca DINA, informó el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez.



Dijo que realizan una última revisión en el tema de prepago, hay un par de unidades que trabajan a manera de prueba; en tanto que el área de Infraestructura de la Semov revisa la aplicación de la señalética en las rutas.



En el caso de los dos derroteros que se sumarán en los próximos días al modelo empresarial, el funcionario especificó que no tendrán carril confinado o preferente, y la señalética se focaliza en los paraderos y cruceros más importantes de sus recorridos.



Las unidades contarán con sistema de prepago, vehículos nuevos y accesibilidad universal, entre otros elementos.



En cuanto a la incorporación de un segundo corredor, se mantiene en pie que el siguiente de los 18 planteados en el nuevo modelo de transporte, sea el 18 de Marzo.



Sin embargo, dijo, se realizará un estudio solicitado por los transportistas que ganaron el concurso de la Troncal 18 de Marzo, para determinar la viabilidad financiera, conforme al modelo de negocios, de utilizar camiones a gas natural o a diésel.



Las unidades a gas natural son redituables cuando la distancia a recorrer es amplia; cuando es corta, es alto el costo de la unidad y el modelo de negocio no funciona, puede provocar el fracaso de la ruta.



Las autoridades habían mencionado que en las troncales todos los vehículos serían a gas natural.



Con relación al compromiso del gobernador de que en octubre estarán implementados nueve de los 18 corredores, Sepúlveda Enríquez aseguró que es posible que incluso "sean más". De acuerdo al funcionario hay 20 rutas que ya se concursaron e hicieron los pedidos de unidades, sólo están a la espera de la capacidad de las armadoras para las entregas.



Respecto a la Troncal Artesanos, primera ruta empresa en operación conforme al nuevo modelo de transporte, la cual cumple tres meses en circulación, el funcionario admitió que tiene algunos aspectos a mejorar como las frecuencias de paso y ajustes en el tema de prepago, pero nada que no se pueda resolver.



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA