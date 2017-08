Negociarán con INAH ubicación de escultura de Fors

Alfaro indicó que todavía hacen las valoraciones del lugar donde se ubicará la obra

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro indicó que platicarán con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la ubicación de la escultura "Árbol Adentro" de José Fors pues disposiciones federales prohíben que se instale en el Jardín del Templo Aranzazú.



Alfaro aseguró que todavía se hacen las valoraciones del lugar donde se ubicará pues aún no se ha tomado una decisión definitiva.



"Hay alguna idea de dónde se puede colocar. Dos de las obras más importantes del programa de Arte Público todavía no tienen una ubicación definitiva como es el caso de la de José Fors y la de Garbal que son obras muy grandes".



"A mí me parece que es una buena ubicación ahí pero lo vamos a definir con el INAH y buscaremos que la definición de la ubicación sea la que más le convenga a la ciudad. Todavía no está definido, ni la de Fors y la de Garbal".



Este medio dio a conocer que "Árbol Adentro" no se puede instalar en el Jardín del Templo de Aranzazú porque la zona es considerada patrimonial por el INAH. Adrián Guerrero, jefe de Proyectos del Espacio Público, indicó que es falso que quedaría en ese lugar.



"La Dirección de Espacio Público está valorando las alternativas, la de Garbal se había pensado en el ingreso de la ciudad por Lázaro Cárdenas pero hemos encontrado dificultades para localizar un espacio adecuado", aseguró el primer edil.



"Con la de Fors, hubo el planteamiento de que fuera en ese punto (Aranzazú) pero lo que queremos es que en los próximos días esas esculturas deben tener un planteamiento formal con las autorizaciones de cualquier autoridad que intervenga en esa decisión".



El programa Arte Público en Guadalajara fue presentado el 25 de agosto del 2016. Cuenta con recursos por 29 millones 30 mil pesos para arte urbano, tanto en conservación y restauración de lo que ya existe como en la creación de nuevos elementos escultóricos en diversos puntos de la ciudad.



Se instalarán al menos ocho colosos urbanos, entre ellos "Arbol Adentro", de artistas como Ismael Vargas, Javier Arévalo, Mario Martín del Campo, Dolores Ortiz, Pedro Escapa, Jorge Méndez Blake y José Dávila.



Estas son las esculturas que vienen



Ismael Vargas (camellón de Federalismo entre Hospital y J Álvarez) cinco millones 220 mil pesos

José Fors cuatro millones 500 mil pesos

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS