Enrique Michel admite que aceptaría candidatura de Morena en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (07/AGO/2017).- El empresario Enrique Michel aclaró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no lo ha buscado para ser su candidato a gobernador en Jalisco, aunque sí aceptaría dicha candidatura.

"Me interesa que haya un cambio radical en México", pero a la pregunta expresa de si aceptaría una candidatura de Morena en ese estado, Michel admitió que "si se dan las cosas, lo aceptaría".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró que "el partido de Morena en Jalisco no existe, no hay partido, no hay presidente, no hay secretario, no hay nada".

Aunque dice que no anda buscando trabajo, también señala "si puedo ayudar al estado como lo he hecho durante muchos años sin cobrar dinero, he sido presidente de muchos organismos, pues lo voy a hacer porque tengo las ganas, tengo la inteligencia y siempre he dado muy buenos resultados", apuntó.

Sobre su festejo de cumpleaños que se volvió viral en redes sociales, dice que el partido no intentó disuadirlo: "No recibí ninguna llamada de Morena y es falso que me hayan pedido no celebrar mi cumpleaños", dijo el dueño de la empresa Dulces De La Rosa en su alocución con Radio Fórmula.

De lo más comentado de la celebración fue su disfraz de rey. Al respecto, admitió "Estoy orgullosísimo de todo esto, lo seguiré haciendo", al tiempo que explicó que toda la fiesta fue organizada por sus hermanas.