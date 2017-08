Aplican 'comandante en línea' contra delitos en Tlaquepaque

Los Ayuntamientos coinciden en el uso de las redes sociales como una herramienta de denuncia efectiva para la población

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- No sólo en el Ayuntamiento de Tlajomulco se hace uso de las redes sociales para lograr acercamiento con la ciudadanía. Aunque tienen sus variantes, los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá tienen sus respectivas estrategias. Todas involucran el uso de redes sociales.



Tlaquepaque, por ejemplo, mantiene un operativo conocido como “comandante en línea”, que coordina la Dirección de Vinculación Ciudadana y que, a partir del arranque de la administración, suma ya 103 grupos de WhatsApp habilitados. Uno por colonia.

Yadira Partida, coordinadora del proyecto, expone que de esa forma se busca proximidad con los vecinos. Son ellos quienes, tras ser contactados por sus representantes (presidentes de colonia, por ejemplo), se enlistan y dan de alta en los grupos de esta aplicación. “El número de personas es indefinido; lo que nos dé”.

Cada grupo tiene reglas de operación: no hay espacio para bromas ni distractores. Sólo denuncias. De acuerdo con los funcionarios, también se deja en claro a los representantes que los chats sólo deben estar integrados por vecinos, por lo que “no tenemos problemas con infiltrados ni hay quién nos saboteé”.

Tlaquepaque tiene 280 colonias, y la Dirección de Vinculación Ciudadana ha efectuado pláticas en 182 de éstas. Según la funcionaria, hay puntos en los que no se desea el programa. Pese a ello, consideran que se abre al menos un grupo al día. Hoy son cerca de mil 750 los vecinos de Tlaquepaque enlazados a través de esa aplicación con sus autoridades.

Gracias a esa estrategia, la corporación ha logrado recuperar vehículos robados. Los reportes ciudadanos incluso permitieron localizar dos de las unidades que fueron sustraídas de una bodega del Camino Real a Colima y la Avenida Ramón Corona, en Tlajomulco, el mes pasado.

“Una vecina los reportó. Sí nos ha servido. A través de este grupo recibimos fotos, ubicaciones, y nos mencionan al momento lo que pasa. La gente se siente atendida”. Y no sólo son grupos vecinales, también hay redes entre autoridades y comerciantes, particularmente en la zona de Las Juntas y en el Centro de Tlaquepaque.

“Además participan otras dependencias; a ellas canalizamos los reportes. Por ejemplo, animales que son lesionados, que viven en hacinamiento y estos datos, junto con las fotos, las pasamos a la Unidad de Salud Animal. Problemas de alumbrado, fugas de gas o agua, cualquier denuncia o reporte se canaliza”.

A PRUEBA DE ERRORES

La incidencia de reportes falsos realizados en la línea de emergencia 911 durante el primer semestre del año fue del 34.7%, según información concedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pese a las estrategias de comunicación para animar a la gente a usar esa línea de manera responsable, continúa la incidencia de reportes de broma.

Como consecuencia de esas prácticas, las corporaciones de seguridad (policía, bomberos, paramédicos y rescatistas) desvían su atención a eventos que realmente ocurren.

Según Yadira Partida, esa situación no sucede con los reportes que se hacen a través de los grupos, pues regularmente van acompañados con fotografías. “A veces sólo reportan a una persona fuera de su domicilio y tomando fotos. Con eso se prevé que sea una situación de riesgo y se hace una revisión. Muchos reportes no son faltas como tal, sino medidas precautorias”.

Entre al grupo

Si usted vive en el municipio de Tlaquepaque y desea integrarse al programa “comandante en línea” que la Dirección de Vinculación Ciudadana habilitó para facilitar el contacto con las unidades de emergencia a través de WhatsApp, llame al teléfono 3345-5940. El municipio asegura que los grupos aumentan en una constante de uno al día y que hay grupos desde cuatro y hasta 250 personas.

CLAVES

Los reportes

Cuando los números de denuncia telefónica (089 y 066) mudaron a una línea homologada y estandarizada 911 para servicios de atención de llamadas de emergencia, no sólo se hizo un cambio estético sino de fondo. Eso significa que ahora los operadores están capacitados para mejorar su atención e indicarle qué hacer ante una situación de riesgo, ya sea derivada de fenómenos de inseguridad, de salud o incluso por el clima.

La meta de esta capacitación es reducir los tiempos de atención y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía, de tal forma que los operadores están obligados a informar qué se puede hacer en cualquiera de los casos de emergencia: médico, protección civil, de seguridad o servicios públicos, según sea el caso, en tanto la ayuda llega al lugar.

GUÍA

Pasos para una política efectiva contra el delito

Para resolver los problemas que aquejan a una comunidad, ésta debe participar tanto en la identificación como en la solución de los problemas que hay en su espacio. “La delincuencia no es la simple ocurrencia de ciertos delitos; es necesario abordar el problema con políticas orientadas a los jóvenes, familias, a la comunidad”, concluye el manual de seguridad ciudadana de la fundación “Paz Ciudadana”.

De acuerdo con el estudio, que se basa en cinco experiencias internacionales de éxito (Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la ciudad de Barcelona), para formular y emprender una estrategia contra el delito que realmente funcione deben considerarse al menos seis elementos centrales.

Y para encontrar la cura a la enfermedad, primero debe conocerse el diagnóstico. Después, éste debe ser notificado a los vecinos para que éstos comprendan su realidad. Así, deben crearse canales efectivos y de “clara comprensión”. Esto atraerá a más personas. “Una comunidad educada e informada en estas materias contribuye a reducir el temor y la sensación colectiva de desprotección”.

El tercer compromiso es la participación ciudadana. Establecer objetivos y metas e interesar a los vecinos a lograrlas para, eventualmente, superarlas. Así, el cuarto punto: la coordinación con instituciones públicas y privadas, podrá realizarse.

No obstante, cada comunidad es distinta al resto. Y partiendo de eso es que las estrategias para reducir el delito deben ejecutarse de manera distinta en cada una; deben descentralizarse. Y finalmente, para mantenerlas en pie, éstas deben tener una “línea de promoción social” que reconozca y asigne su debida importancia a los factores de riesgo de cada núcleo vecinal.

La clave del éxito, dice el documento, radica en la planificación. Los programas que son ejecutados por la autoridad deben ser planeados en función de las realidades: problemas y necesidades de cada colonia. Los puntos más graves deben tener una mayor inyección de recursos. Así, los resultados en la evaluación del impacto tendrán mejores indicadores.

Zapopan, con un interlocutor por colonia

También Zapopan arrancó la administración con una estrategia de prevención y denuncia a través de redes sociales. Y aunque también se añade Facebook, la autoridad municipal reconoce que hay mejores resultados con la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Roberto Alarcón Estrada, comisario general, explica que, dada la extensión del municipio y la gran cantidad de colonias, no es posible añadir a todos los vecinos. En cambio, en los diálogos de promoción de estos grupos se elige a un representante vecinal, quien es el que establece conexión con el comandante de la zona o sector para enterarlo de las eventualidades.



La Universidad de Guadalajara, los comerciantes y las escuelas secundarias son otros de los sectores que tienen diálogo directo con la Policía de Zapopan a través de un teléfono inteligente. Esa estrategia, dice el comisario, obliga a los vecinos a conocerse entre sí y a crear sus grupos para mejorar la respuesta.

Dice que los tiempos de respuesta a través de esta vía van de los cinco a los 15 minutos, y sólo pueden variar en función de las condiciones en que se encuentran los caminos de acceso a la zona en la que se registra el reporte.



“Es difícil para el comandante de cada área tener tantos grupos. Lo que se hace, en algunos casos, es justamente promover que ellos creen sus grupos y se organicen. Uno de ellos sirve de interlocutor y tiene el teléfono del comandante del sector. El municipio es muy grande, pero eso nos ha dado resultados.

Colonia Americana, el ejemplo de coordinación

Desde hace cuatro años, la colonia Americana de Guadalajara ha activado grupos de WhatsApp en donde también están agregados los mandos de Policía, para realizar sus reportes y hacerlos llegar en tiempo real a las autoridades. Eso ha incidido en una reducción en la percepción de inseguridad en la zona.

Salvador Caro, comisario de esa corporación, acentuó en diciembre pasado que los oficiales se han reunido con vecinos de las 439 colonias del municipio, pero en la Americana han encontrado un ejemplo de buen uso en esa red social.

Allí comenzaron con silbatos, pero en la red de mensajería encuentran más bondades.

Por su parte, Juan José Cortés Villalobos, vocero de la Policía de Tonalá, explica que desde el inicio de la administración de Sergio Chávez se habilitó un número de WhatsApp (332-099-9264) para atender eventualidades.

“Interactuamos también por Facebook y Twitter, pero esta línea de WhatsApp está las 24 horas. Se han atendido reportes que llegan a las tres, cuatro o cinco de la madrugada. No necesitamos el nombre; se da aviso de inmediato a cabina y ésta manda una unidad”.

BUENAS PRÁCTICAS

Manual del buen vecino

• Desde febrero de 1998, el Movimiento Pro-Vecino nació en la Ciudad de México para tratar de impulsar tareas que mejoren la calidad de vida de los habitantes, aunque a partir de acciones que nazcan de los ciudadanos y no necesariamente de las autoridades.

• Para fomentar la cultura del buen vecino, el Movimiento propuso valores como la tolerancia, el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo.

“Alguien tiene que dar el primer paso para organizar a su comunidad. Para llevar a grandes cambios se empieza con pequeñas acciones”, dice su manual de organización vecinal.

• Y para lograrlo, propone plantearse tres preguntas de arranque: ¿Qué no me gusta del lugar en donde vivo? ¿Cuándo y por qué me siento incómodo en mi comunidad? ¿Qué puedo hacer para solucionar lo que me hace sentir mal? Y armar un listado de problemas que se han detectado en la comunidad.

• Al dar el primer paso, lo que sigue es compartirlo con los vecinos más cercanos para interesarlos, y éstos a su vez deben esparcir la voz.

Al reunirse, deben establecer los puntos prioritarios, designar a un secretario para que él lleve una minuta de acuerdos, y encontrar soluciones que puedan lograrse desde los vecinos y para los vecinos.

“Y cuando vean que sí se pueden solucionar algunos problemas, colaborarán mejor”, destaca la organización.

