Esperan aprobación para hospital de salud mental

La construcción requiere alrededor de 65 millones de pesos, para una duración de obra de ocho meses

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2017).- Después de años de contar en papel con un proyecto para un hospital de salud mental para niños y adolescentes en el Estado, éste ya fue ingresado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que sea aceptado y lleguen recursos federales para su construcción.

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) está a la espera de la respuesta de la dependencia federal, que debe dar el visto bueno, informó el titular, Antonio Cruces Mada.

El proyecto debe pasar por un proceso de análisis por parte de la Dirección General de la Infraestructura Física en Salud (Dgdif), la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (Dgpop) y la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (Dgplades).

Actualmente, la SSJ se encuentra en la fase de preguntas y respuestas con la dependencia federal, para considerar la viabilidad del proyecto y hacer las correcciones que se pidan.

“Hasta que no se hagan todas las correcciones y se alinee a los reglamentos nacionales, entonces es que se da el certificado de necesidad y el estudio de costo-beneficio para que entonces Hacienda pueda decir que está completo”.

El proyecto implica tener camas de hospitalización para niños y adolescentes, atención especializada para tratar problemas de salud mental y casos graves que requieren internamiento.

El Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) atiende a las niñas y niños, así como a los adolescentes, de manera ambulatoria, por medio de consultas y atención en caso de urgencias.

Sin embargo, siempre deriva a los pacientes a hospitales como el Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, debido a que no cuenta con camas para internarlos.

Tan sólo en el hospital mencionado, de 1997 a 2017, los casos de depresión en este grupo poblacional crecieron de 800 a seis mil.

Cruces Mada refiere que la construcción del hospital requiere de alrededor de 65 millones de pesos, para una duración de obra de ocho meses.

Una vez que la SSJ tenga el registro de la SHCP, se debe establecer la viabilidad del proyecto para contar con recursos.

De acuerdo a los antecedentes con otras obras, señaló el secretario, se espera que antes de que se termine la administración se pueda dejar la obra iniciada, con un financiamiento federal asegurado.

Comienzan a medir riesgo suicida en infantes

A partir de este año, los paidopsiquiatras del Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Breve (Caisame) del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), comenzaron a implementar ciertos mecanismos para poder calificar el riesgo suicida en los pacientes menores.

El objetivo es poder tener una estadística de estos niños y adolescentes que llegan en una situación grave al instituto, ver si aumentan o se estabilizan los casos.

Durante 2016, Caisame estancia breve otorgó mil 062 consultas de primera vez a niños y adolescentes, así como dos mil 708 subsecuentes. Esto representa un aumento de 3% en comparación con 2015.

La paidospsiquiatra del Caisame, Raquel González Burn, dijo que de ese total, 10 casos fueron por depresión grave y atención inmediata.

“Casi todos ellos se refieren a que ya tienen conductas graves, ya una ideación suicida o tienen alguna conducta psicótica”.

Debido a que Salme no cuenta con un hospital para atender a niños y adolescentes, son derivados para ser internados en otras instituciones como el Antiguo Civil de Guadalajara, o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en caso de ser derechohabientes.

Aumentan solicitudes de atención de primera vez

El Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) registra un aumento en el número de solicitudes de atención de niños y adolescentes con problemas de salud mental.

“Antes se daban por médico dos consultas al día y debido al incremento en la demanda, cada médico tiene que ver al menos tres pacientes de primera vez cada día”, afirma la paidopsiquiatra del Instituto, Raquel González Burn.

Este aumento se empezó a notar desde hace dos años, debido a que muchos de los pacientes se iban sin haber podido alcanzar una ficha para ser atendidos.

Se tuvo que hacer un ajuste para no dejar a ningún paciente sin una valoración.

De acuerdo con la especialista, uno de los factores que impactan en los menores para desarrollar un problema de salud mental, tanto leve como grave, es el abandono, la desintegración familiar y la falta de soporte en la crianza y desarrollo.

“El fenómeno social que se ha estado modificando es el abandono, dejar a los niños solos; la madre soltera, trabajadora, que no puede trabajar. La labor de crianza es un doble trabajo que necesariamente le hace descuidar uno de ellos”.

Otro factor es el acoso escolar, que aunque siempre se ha dado, en las escuelas no se tienen herramientas para atender a los niños violentados ni a los que violentan.

LA FRASE

"El proyecto es una necesidad añeja y de gran necesidad para la atención de problemas de salud mental de niños y adolescentes, pues no se cuenta con un lugar para su hospitalización."

Antonio Cruces Mada, titular de la Secretaría de Salud en Jalisco

PIDEN OBSERVAR ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

Principales causas

1.- Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad

2.- Síndromes depresivos.

3.- Trastorno de ansiedad.

4.- Trastorno del espectro autista y del aprendizaje.

¿Cómo identificar un problema?

* Si alguno de estos puntos perdura por más allá de dos semanas, hay que poner atención:

• Disminución en el desempeño escolar.

• Quejas de la conducta en la casa o en la escuela.

• Irritabilidad.

• Hipersensibilidad.

• Cambios bruscos del estado de ánimo.

• Alteraciones en el ciclo de sueño: tiene pesadillas, habla dormido, no quiere o puede dormir. O el extremo contrario, duerme de más, todo el día tiene sueño.

• No quiere comer o come demasiado.

• Habla solo, golpea cosas, amenaza con autoagredirse.

• Uso excesivo de dispositivos. Esto es una señal pero también es un factor de riesgo para otros problemas mentales.

• Molestias físicas como orinarse en las noches, tiene dolores de estómago frecuentes sin razón.