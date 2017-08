Aumentan las denuncias por maltrato animal en municipios

Señalan que los ayuntamientos no tienen la jurisdicción para poder hacer decomisos

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2017).- Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco reportan que desde que se modificó la Ley de Protección a los Animales en 2014 y hasta ahora, recibieron siete mil 221 denuncias por maltrato animal, de las cuales cinco mil 036 se documentaron a partir de 2016.

Merilyn Gómez Pozos, directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales del Ayuntamiento de Guadalajara, precisó que los ayuntamientos no tienen la jurisdicción para hacer decomisos, pues dependen de la Fiscalía. En situaciones de acusaciones, señaló que han tenido experiencias desafortunadas con la dependencia: “Cuando hacíamos las denuncias no tenían ni número de carpeta, entonces ¿cómo le van a dar seguimiento a los casos?”

La funcionaria recordó que por ejemplo una de las acusaciones que hicieron como municipio fue en apoyo a una ciudadana en el tema de los caballos calandrieros: “Por una caída de un caballo en Avenida Vallarta, otra fue con una señora que se acercó porque una vecina había intentado envenenar a sus perros”.

Gómez Pozos subrayó que también han denunciado casos en los que pudiera haber otros delitos que perseguir: “Normalmente aquellos que se dedican a pelear perros, que generalmente son pitbull, se dedican a otros temas ilícitos. La gente del fiscal no está familiarizada, no hay una persona experta en este tema para darle seguimiento. Necesitan tener peritos especializados para evaluar, hacer un dictamen real de maltrato”.

La directiva explicó que hay temas que ellos pueden atender como municipio, como cuando los perros están en azoteas sin agua o comida, pero hay casos muy graves donde ellos no tienen injerencia. Detalló que no se puede entrar a un domicilio sin permiso y que la mayoría de los decomisos los hacen tras una labor de convencimiento con los dueños. “Cuando están abandonados no podemos entrar por ellos, tenemos que ir a Fiscalía a levantar la denuncia y que sean los investigadores los que den seguimiento”.

Piden hacer acusaciones

La directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales del Ayuntamiento de Guadalajara, Merilyn Gómez, remarcó que en casos de maltrato animal no solamente se debe combatir a los psicópatas que llegan a hacerles cosas atroces a los animales, sino a la gente que acepta el maltrato contra ellos en la cotidianidad: “Hay perros que llegan con machetazos en la cabeza porque es la manera en que los taqueros se quitan al perro, a ese grado estamos llegando, ese tipo de violencia se vive todos los días en la calle y la gente lo ve normal”.

La funcionaria invitó a la ciudadanía a seguir con acusaciones de maltrato animal para reducir el problema: “Entiendo que es engorroso ir y perder tiempo, pero cómo esperan que las autoridades hagan algo si no hay una denuncia, por lo pronto en la Unidad de Protección Animal (Ubicada en Parque González Gallo) pueden hacerlo de forma anónima”.

LA FRASE

"El tema de protección animal no es una moda, mientras te parezca bien que un taquero le dé un machetazo a la cabeza a un perro, no te puede parecer mal que le pase lo mismo a un niño o a una persona, es parte de mejorar los valores que tenemos como ciudadanos."

Merilyn Gómez Pozos, directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales del Ayuntamiento de Guadalajara

A DETALLE

Las denuncias en cifras

2014 (junio a diciembre) 2015 2016 2017 Total Guadalajara 0 52 1200 796 2048 Zapopan 843 1054 1367 593 3857 Tlaquepaque 2 8 411 423 844 Tonalá 129 97 121 113 460 Tlajomulco sin registro sin registro 9 3 12 Total de todos los municipios: 7221

*En Zapopan se sumaron las respuestas de Inspección y Vigilancia y Unidad de Protección Animal.

*En Guadalajara el conteo comenzó después del 24 de noviembre de 2015 y hasta el 7 de julio de 2017.

*En Tlaquepaque la cifra es hasta junio de 2017.

Fuente: Ayuntamientos