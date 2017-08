Mujeres desairan ciclovía de Marcelino García Barragán por inseguridad vial

Consideran que hace falta sensibilizar más a la sociedad para que respeten el tramo

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2017).- La falta de cultura vial representa un peligro para aquellos que están dispuestos a cambiar el automóvil o autobús, por la bicicleta. Esto preocupa sobre todo a las mujeres, quienes son las que menos la utilizan.

En un estudio realizado en la ciclovía de Marcelino García Barragán, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) detectó que son realmente pocas las mujeres que transitan por esta vía. De cinco mil 725 ciclistas que se observaron entre el 4 y el 5 de abril de 2017, sólo 574 fueron mujeres, es decir sólo 10 por ciento.

Durante un recorrido, se pudo constatar que, por lo menos, 70 ciclistas pasan, cada hora y en temporada vacacional, por esta ruta, y de los cuales, sólo ocho fueron mujeres.

“La verdad es que yo no tengo bici, pero si tuviera una no la usaría como medio de transporte. Sobre todo por la seguridad. Aquí está bien porque hay una ciclovía, pero en la mayoría de las calles no y los camioneros y los de los carros no los respetan”, comentó Laura.

“Creo que hacen falta más cosas, como señalamientos, un semáforo exclusivo para nosotros y que la gente se sensibilice. Sí creo que las mujeres no se animan porque les da más miedo”, dijo Francisco.

Fueron alrededor de 10 los entrevistados, en su mayoría hombres, quienes coincidieron en que una mayor cultura vial incentivaría, aún más, el uso de la bicicleta. Casi todos comentaron que la utilizan para ir al trabajo o a la escuela, por ser un medio de transporte más práctico.

Sin embargo, en las dos horas de recorrido se observó que los motociclistas invaden la ciclovía, así como los automovilistas. Además, los ciclistas circulan en sentido contrario o se pasan los altos, lo cual pone en peligro su vida.

Según el estudio que realizó el IMTJ, quienes más utilizan la ciclovía del Boulevard Marcelino García Barragán, son hombres jóvenes, seguidos por adultos y masculinos de la tercera edad.