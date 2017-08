Identifican zonas con más riesgo de ser foco de infección de dengue

La SSJ asegura que en estas áreas hay más presencia de huevecillos del mosco transmisor

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2017).- En la Zona Metropolitana de Guadalajara se tienen identificados focos rojos con posible presencia de dengue, pues son los que año con año dan más problemas en las labores de prevención que realiza la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Esto se debe a que la población no ha tenido una respuesta adecuada a las labores que realizan los brigadistas, pese a tener antecedentes de casos en la zona, advierte la coordinadora estatal del programa de Dengue, Chikungunya y Zika de la SSJ, María Isabel Higuera Torres.

“Muchas veces entras a la misma casa donde el año pasado tuvieron tres enfermos, y tú esperas que por el hecho de que se enfermaron las personas, van a tener más cuidado en el control de los criaderos, o no tienen criaderos dentro de casa o de la periferia; pero desgraciadamente no es así”.

Las colonias más problemáticas en Zapopan son Arroyo Hondo, Mesa Colorada, Constitución y Tabachines, mientras que en Guadalajara está Huentitán, El Bethel e Insurgentes, así como Polanquito y la Echeverría.

Tonalá, por su parte, tiene las cuatro secciones de la Colonia Jalisco, las colonias aledañas al Parque Solidaridad, como Altamira y 20 de Noviembre, con mayor número de ovitrampas positivas, en donde los moscos depositan sus huevecillos.

En el caso de Tlaquepaque, las colonias más afectadas son San Pedrito y Lomas del Cuatro.

La funcionaria refiere que el hecho de que sean zonas consideradas problemáticas no significa que tengan más casos que otras, sino que hay más presencia de huevecillos del mosco transmisor de la enfermedad, identificado en las ovitrampas que coloca la dependencia.

“Afortunadamente, ahorita en Zona Metropolitana de Guadalajara no tenemos un número importante de casos ni tenemos brotes”.

La SSJ hace vigilancia con las ovitrampas, que dicen dónde están incrementándose los huevos. En esos lugares se realiza la vigilancia entomovirológica, que consiste en entrar con unas aspiradoras para sacar zancudos vivos, mandarlos al laboratorio estatal y revisar si hay presencia de alguno de los virus.

Error, que la gente vea el dengue como algo cotidiano: SSJ

La Colonia Constitución ha sido una de las más golpeadas por el dengue, desde que el virus empezó a pegar más en la Zona Metropolitana de Guadalajara, desde hace casi una década.

Fue de las zonas con más casos en la epidemia del 2009, cuando el problema se salió de las manos a la dependencia estatal y se tuvieron miles de casos y medio centenar de muertes en el Estado.

Sin embargo, los habitantes de esta y otras colonias han perdido la percepción de riesgo con el dengue, y si tienen algún caso positivo en casa ya no acuden a consulta, asegura Higuera Torres.

“Ahorita se están haciendo algunos estudios, por ejemplo, en la Colonia Constitución, para ver cuál es la percepción de riesgo de la población hacia la enfermedad; el dengue ya lo tenemos en Zona Metropolitana desde finales del 2008, porque fue un 2009 muy fuerte, pero para la población, hablar de dengue parece algo muy cotidiano”.

ENTRE LAS COLONIAS CON MAYOR RIESGO ESTÁN LA INSURGENTES Y EL BETHEL

Ponen de su parte para evitar infecciones

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) hay algunas colonias que tienen más presencia del mosco Aedes Aegypti, que transmite el dengue, chikungunya y zika, entre ellas Insurgentes y El Bethel, en donde los habitantes están conscientes del problema y ponen de su parte para combatirlo.

“Nosotros tenemos la indicación de nuestra Iglesia de tener todo limpio, nada de cubetas con agua, que los tinacos estén tapados, que los lavemos seguido”, comentó Maricela Gutiérrez, vecina de la Colonia El Bethel, en donde una gran cantidad de personas pertenecen a la religión la Luz del Mundo.

En esta colonia, se puede observar que las personas tienen la costumbre de tener plantas en baldes, lo cual también puede ser un foco de reproducción del mosco. Sin embargo, según dijeron, están al pendiente de ellas. “Yo lo único que tengo con agua son mis macetas, pero seguido las riego y las limpio”, resaltó Linda Vivaldi, quien tiene alrededor de 10 baldes con plantas en el balcón de su casa.

Los vecinos de El Bethel refirieron que los equipos de fumigación van, aproximadamente, cada semana a su colonia, gracias a lo cual el mosco se ha reducido, significativamente, este año.

En cuanto a la colonia Insurgentes, los habitantes están conscientes del problema, ya que más de una persona en su familia se ha enfermado de dengue y eso los hace estar mucho más atentos a descacharrizar sus hogares.

“A mí ya me dio el dengue y trato de no dejar que se acumule el agua. La pila del lavadero la lavamos y el tinaco está tapado, aljibe no tenemos”, aseguró Felipe Arámbula.

A diferencia de El Bethel, los vecinos de la Colonia Insurgentes comentan que los brigadistas no han pasado a sus hogares, ni se ha fumigado la colonia. Por lo tanto, muchas veces sus esfuerzos por combatir la reproducción del mosco son insuficientes.

Piden no bajar la guardia

En este año, el virus del dengue se ha comportado más benigno que en años pasados y esto es a nivel nacional, no obstante, la autoridad sanitaria pide a la población no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención contra el virus.

En el caso de Jalisco, se observa una disminución de 44% con respecto a 2016 y de 63% con respecto a 2015, informa la coordinadora estatal del programa de Dengue, Chikungunya y Zika de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), María Isabel Higuera Torres.

En este 2017 circulan los tres virus que transmite el mosco Aedes Aegypti: dengue, zika y chikungunya.

De los dos últimos ha habido un comportamiento tranquilo en Jalisco, aunque el Estado aledaño de Nayarit está en primer lugar por número de casos y tasa en zika, por lo que la circulación es importante en la zona Occidente.

“En chikungunya está muy tranquilo, en realidad en el país se ha visto esta disminución importante, y dengue tenemos la posibilidad de que haya serotipos nuevos; por nueve años ha predominado el tipo uno en Jalisco, todavía nos falta dos, tres y cuatro, pero a nivel nacional se ve que van avanzando el tres y cuatro”.

RECOMENDACIONES

Prevención de enfermedades

• Evitar la acumulación de agua en botellas de refresco, baldes o botes. Tenerlos volteados.

• Tirar cacharros, llantas y artículos que no se utilicen.

• Cambiar constantemente el agua de floreros y plantas acuáticas.

• Revisar cada rincón de los patios y cocheras después de las lluvias, para identificar donde se acumuló el agua, para después tirarla.

• El agua se acumula hasta en el forro de plástico con el que se tapa la lavadora, por lo que hay que cuidar tenerlo seco siempre.

• Tener mosquiteros en ventanas para evitar que entren moscos a la casa.

• Tener la pileta sin agua, así como el tinaco y aljibes cerrados.

• En caso de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, detrás de los ojos y de cuerpo, acudir inmediatamente al médico y no automedicarse.

LA CIFRA

11 nuevos casos de dengue se registraron en el Estado la semana pasada, según la SSJ.

CASOS POR AÑO

Chikungunya

Año Casos 2014 Casos aislados. 2015 175 2016 11 2017 2*

Dengue

Año Casos Muertes 2012 578 17 2013 3,161 15 2014 1,465 27 2015 3,013 13 2016 2,008 2 2017 161* 1*

Zika

Año Casos 2015 1 2016 86 2017 25 (cinco embarazadas)*

*Hasta semana 27.