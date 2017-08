Se impuso la justicia, afirma magistrado Leonel Sandoval

Apuntó que se vio inmerso en una persecución feroz y situaciones de infundios

GUADALAJARA, JALISCO (04/AGO/2017).- Luego de ganar en tribunales su ratificación el cargo por diez años, el magistrado Leonel Sandoval Figueroa afirmó que en su caso se impuso la razón y la justicia. En sesión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), se dio cuenta del acuerdo aprobado por el Congreso estatal para avalar el segundo periodo como magistrado, del padre del Gobernador Aristóteles Sandoval, y cumplir con la resolución del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo.



Cuestionado sobre si fue una revancha política complicar su ratificación, Sandoval Figueroa dijo ser respetuoso de las atribuciones y facultades del Congreso, pero apuntó que se vio inmerso en una persecución feroz y situaciones de infundios.



"Al final del día la razón, la verdad, la justicia se impuso; frente a situaciones de infundíos y falta de fundamentación. No son cuestiones que de repente por veleidades no lo quiero, si lo quiero, son instituciones que se tienen que respetar. Yo no lo sé (si hubo persecución en su contra) pero si me vi inmerso en una persecución muy feroz, muy agresiva que al final todas las autoridades que conocieron dieron la razón, de que estamos actuando conforme a derecho", aseveró.



Respecto a las grabaciones difundidas en 2015, en las que presumía se escuchaba al magistrado operando a favor de candidatos del PRI, Sandoval Figueroa argumentó que haberlo grabado y la difusión que se hizo del audio fue una muestra de la mala fe y perversidad en su contra y destacó que todas las quejas, por la grabación, se desecharon por "frívolas". Subrayó que a partir de ese hecho enfrentó una serie de situaciones, por el nexo con el Gobernador, que lo llevaron a la polémica mediática.



Sobre su relación con el Gobernador, el magistrado argumentó que son carreras diferentes pues él es magistrado desde antes de que su hijo, el Gobernador, fuera presidente municipal de Guadalajara. Añadió hay quien se enfoca sólo en el parentesco para atacar y dijo que por su aparte ha buscado mantenerse apartado del foco mediático.



El magistrado negó que el propósito de su ratificación sea retirarse con una pensión millonaria, en dos años cuando le aplique el retiro forzoso al llegar a los 70 años.



"No, no cuál pensión, nada más apartado de eso. Busco cumplir con la carrera judicial y las obligaciones que tengo y los términos en que fui designado", comentó.



En la sesión del tribunal, los magistrados acordaron desistirse de la controversia constitucional 220/2016 que habían presentado luego de que el Poder Legislativo rechazó la ratificación del magistrado Sandoval.



