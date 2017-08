Diputado urge a Movilidad aplicar 'Bici Ley'

Anuncia que presentará oficio ante la Secretaría de Movilidad para solicitar que haga cumplir las reformas

GUADALAJARA, JALISCO (04/AGO/2017).- Las reformas a la Ley de Movilidad estatal, para fomentar el uso de la bicicleta y el respeto a los ciclistas siguen sólo en el papel. A casi un año de que se aprobó, la llamada "Bici Ley" no tiene ni reglamento lamentó el diputado Alejandro Hermosillo González, vocal de la Comisión de Movilidad, atribuyó los atrasos al gobierno estatal y responsabilizó a la Secretaría de Movilidad (Semov) de que aún no se haya capacitado al personal para que por lo menos conozcan las disposiciones.

El legislador de Movimiento Ciudadano argumentó que la reforma es producto de una lucha de años de diferentes colectivos sociales y reiteró que seguirá insistiendo en que se aplique. Desde hace meses, este medio de comunicación documentó que la reforma no se cumple y en muchos casos no se conoce cuáles son las nuevas disposiciones. De diez automovilistas entrevistados, cuatro manifestaron que será difícil que se cumpla.

Hermosillo González anunció que presentará oficio ante la Secretaría de Movilidad para solicitar que haga cumplir las reformas, pide que se hagan las adaptaciones necesarias al reglamento de movilidad, iniciar con la capacitación a los agentes viales sobre las nuevas disposiciones y que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes infrinjan la ley.

"Es responsabilidad del gobierno estatal contar con los reglamentos congruentes con esta ley y que a casi un año no podemos seguir esperando", precisó.

El legislador también demandó se realice una campaña de sensibilización, así como la construcción de la infraestructura y adaptaciones necesarias para garantizar los derechos de los ciclistas.

Desde que entró en vigor la reforma agrupaciones de ciclistas lamentaron que no incluyeran algunas propuestas, como limitar las vueltas de vehículos a la derecha de manera continua.

Algunas de las medidas aprobadas el 22 de septiembre de 2016 y que no se aplican son: las multas para los automovilistas que no respeten distancia obligada de metro y medio con los ciclistas. La sanción va de mil 400 y cuatro mil 380 pesos. Las obligaciones para los ciclistas son: respetar los sentidos de las calles, no obstruir banquetas ni pasos peatonales, circular por el centro del carril derecho, garantizar que las bicicletas se encuentran en buen estado y utilizar medidas de protección, como material reflejante.

