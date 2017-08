Fortalecen manejo de residuos en 10 municipios

La Semadet aseguró que buscan evitar crisis en rellenos sanitarios

GUADALAJARA, JALISCO (04/AGO/2017).- Para evitar incendios como el que ocurrió el pasado 30 de julio en un vertedero de llantas de la Colonia El Magisterio, en Puerto Vallarta, municipio que carece de centros de acopio regulares que permitan su tratamiento, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) invierte actualmente 30 millones de pesos en la construcción de infraestructura que fortalezca el manejo de residuos en la Entidad.

El director de Manejo de Residuos de la dependencia estatal, Eduardo Parra, afirmó que los nueve proyectos en marcha forman parte de un programa intermunicipal, cuyo objetivo es prevenir crisis en rellenos sanitarios en los que se depositan neumáticos de forma inadecuada. Se concluirán a finales de este año en Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tuxpan, Zapotiltic, Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, Tonila, Acatic, Arandas y Cañadas de Obregón.

“Tenemos muchos vertederos clandestinos o irregulares que en algún momento fueron rellenos sanitarios, pero por alguna cuestión de los municipios no se les dio el manejo adecuado y precisamente ahí iban a parar las llantas. Retomando lo que ocurrió en Puerto Vallarta, la medida es que evitamos que tengamos este tipo de sitios. Estamos evitando tener una bomba de tiempo”.

El funcionario destacó que con estos recursos también reforzaron estaciones de transferencia y adquirieron vehículos para mover desechos hasta los sitios de disposición final.

Sin embargo, Parra agregó que junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Semadet busca obtener nueve millones de pesos más para continuar con este tipo de trabajos.

También acentuó la publicación del Programa Estatal para la Prevención y el Sistema Integral de los Residuos, documento en el que integrantes del sector privado, constructores, académicos y miembros de diferentes instituciones gubernamentales se comprometieron a reducir en los próximos años la problemática que genera el desecho irregular de llantas en el Estado.

En octubre de 2016, este medio de comunicación publicó que, de acuerdo con estimaciones de las autoridades, 80% de los neumáticos de desecho llega principalmente a las cementeras ubicadas en Zapotiltic (Jalisco) y Tecomán (Colima). Sin embargo, el resto queda en tiraderos (oficiales o clandestinos), calles y lotes baldíos.

NUMERALIA

58 puntos tiene registrados el Ayuntamiento tapatío donde comúnmente se tiran llantas

19 sanciones solamente se han registrado por neumáticos en vías públicas

30 millones de pesos destina la Semadet en centros de acopio de residuos en la Entidad

ESPERAN SOLUCIÓN ANTES DE SANCIONAR

Tras el incendio de llantas del pasado domingo en Puerto Vallarta, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proepa) apuesta más por una solución pronta en el retiro de las llantas, que a una sanción.

De no observarse un cumplimiento o avance en esta eliminación de residuos, no se descarta la multa, cuya cantidad va de acuerdo al tipo de infracción. Si hay incumplimiento de un programa, la multa es administrativa y no es elevada.

En otro panorama, si la conducta infractora tiene que ver con un daño al medio ambiente, se toma como base la cuantificación de esa afectación, así como la sanitaria, que tendría que determinar la Comisión estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal). Ambos casos se tomarían en cuenta en caso de que se impusiera la multa.

Vallarta debe presentar plan de retiro de llantas: Proepa

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta deberá presentar su plan de acción para eliminar las llantas del vertedero municipal, recientemente incendiado, para que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proepa) avale que será bajo un proceso adecuado, informó su titular, José Rentería González.

“Una vez que a nosotros nos informen el camino que elijan, diagnosticamos y valoramos esa ruta, y si consideramos que se puede mejorar o recortar los tiempos, se lo haremos saber al municipio, para que el problema se resuelva lo más pronto posible”, aseguró el funcionario.

Esta fue una de las recomendaciones que emitió la instancia estatal al municipio tras el incendio del pasado domingo, las cuales se suman a las que ya se habían dado desde 2015, cuando la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) descubrió el “mar de llantas”, que representa un foco de infección para enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

“Implica una presentación por parte del municipio a la Proepa, un programa calendarizado del retiro automático de los neumáticos, en función también de que deberán disponer de las capacidades a su alcance como municipio”.

Rentería González dijo que desde 2015 la Proepa realiza recorridos mensuales al vertedero, para vigilar que poco a poco se retiraran las llantas.

Luego del incendio se buscó reforzar el canal de comunicación con el municipio, para acompañarlo en el proceso.

La Proepa dará la asesoría técnica para la disposición de los residuos, así como vigilancia continua para que se atienda a las recomendaciones que se dieron.

De acuerdo con el procurador, el vertedero acumulaba alrededor de 50 mil neumáticos en 2015, de los cuales se retiraron cerca de 15 mil. Con el incendio, se quemó 65% de las que quedaban.

PARA SABER

Recomendaciones de la Proepa para Puerto Vallarta

• Retirar la totalidad de las llantas, con previa presentación del Programa Calendarizado de Retiro de Llantas Usadas a la Proepa.

• Establecer los plazos y términos para el retiro, así como un responsable técnico encargado de su ejecución, seguimiento y conclusión.

• Hacer una bitácora de volumen de llantas retirado en cada embarque, así como datos de su destino final.

• Precisar los medios en los que se transportarán al sitio autorizado por la Semadet.

• Emitir un reporte final con resultados de todas las etapas, con evidencia en fotos y documentos, así como comprobantes de la disposición final.

• Tomar en cuenta lineamientos técnicos de otras autoridades relativas a riesgo por incendio o lluvia, fauna nociva, transporte y salud.

GUÍA

Prevención contra criaderos de mosquitos

¿Cuáles son las acciones de la Secretaría de Salud?

Cuando las llantas están en un domicilio particular, los brigadistas requieren del permiso del dueño para poder entrar y hacer trabajos de prevención. Si las llantas están en un lugar público, o están en negocios, se coloca larvicida y se da aviso al ayuntamiento para que hagan lo posible para retirarla. Además, se trata el tema en el Comité de Lucha contra el Dengue, en el que están los municipios.

¿Qué se puede hacer con las llantas?

-Cuidar que no acumulen agua.

-Mantenerlas bajo techo y no en vía pública.

-Colocarles 0.5 mililitros de aceite quemado de automóvil, para evitar que en el agua que se acumula puedan reproducirse zancudos, mientras esa llanta llega a su destino final.

¿Por qué una llanta es criadero para moscos?

El mosco Aedes Aegypti busca el color negro y en general colores oscuros para reproducirse, por lo que las llantas son criaderos potenciales. Al tener agua, la hembra pone sus huevecillos y nacen en un promedio de siete a 12 días, para después volar hasta 200 metros a la redonda. Estos criaderos pueden afectar hasta dos manzanas por cada lado del punto.

TELÓN DE FONDO

Batallan con abandono de neumáticos en ZMG

En octubre de 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara afirmó que ese año recogió entre nueve y 10 mil llantas que la gente dejó en la vía pública.

El director de Mantenimiento Urbano tapatío, Gabriel Real, destacó que los neumáticos aparecieron sobre banquetas, arroyos vehiculares, túneles, lotes baldíos, parques, jardines y plazas. Y luego se llevaron a una cementera ubicada en el municipio. Precisó que una de las zonas donde este problema fue más recurrente es Oblatos.

En ese entonces, el titular de Mejoramiento Urbano de Zapopan, Jesús Alexandro Felix Gastelum, aseguró que el municipio registró una reducción en las llantas tiradas en las calles (de 11 mil en 2012 a cuatro mil 200 en 2015). Sin embargo, reconoció que todavía representaban un dolor de cabeza para el Gobierno en turno.

“Tenemos llantas que terminan en canales, taponan alcantarillas, bocas de tormenta y provocan inundaciones. Tuvimos el caso del paso a desnivel en Mariano Otero y Periférico: toda la inundación se debió a cuatro llantas que estaban atoradas en una alcantarilla. Eso fue a principios de año (2016)”.

El Ayuntamiento de Tlajomulco informó que mientras entre 2012 y 2015 recolectó 70 mil llantas, entre 2015 y 2016 fueron alrededor de 40 mil. Tonalá resaltó que de octubre de 2015 a agosto de 2016 juntó dos mil 770 neumáticos.