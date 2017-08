Piden a partidos mantenerse al margen de ratificación de mandato

El Consejo de Participación Ciudadana tapatío llama a partidos a retirarse del ejercicio

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- Margarita Sierra, presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, hizo un llamado a los partidos políticos a mantenerse al margen de la ratificación de mandato luego del surgimiento de reportes donde señalan a Movimiento Ciudadano de desplegar brigadas para promocionar el ejercicio.



"Nosotros en el Consejo de Participación Ciudadana hemos hablado con el presidente del Consejo del partido Enrique Ibarra y con el presidente municipal Alfaro. Tuvimos una junta todo el Consejo con ambos para decirles que por favor los partidos estén al margen", explicó.



"Ya es algo que estamos haciendo y pidiendo, que se retiren. Ambos nos contestaron que están haciendo todo lo posible para que nadie se meta en el proceso, hemos estado muy estricto para que no se metan".



Sierra señaló que si bien sí pueden invitar a participar en el ejercicio, lo que no pueden hacer es pedir algún sentido en el voto.



"No se puede dirigir el voto. Hemos tenido 12 jornadas con asociaciones vecinales y con los consejos sociales para evaluar, decirles esto son ustedes y este el gobierno: evalúen, no entreguen un voto comprado y tienen que darle el valor a su voto", señaló.



"(la ratificación) es una herramienta muy poderosa y sabemos que es algo complejo porque hay muchos intereses. Nosotros como Consejo estamos tratando de velar por la herramienta que es para los ciudadanos".



Margarita Sierra indicó que ya se reunió con el dirigente estatal del PRI Héctor Pizano para tratar este tema y que en 15 días más dialogará con Miguel Ángel Martínez del PAN. Está por confirmar la reunión con el líder del PRD en el estado Raúl Vargas.



"No me parece que ningún partido utilice esta herramienta ciudadana para publicitarse".



Sierra señaló que los militantes de partidos políticos no podrán participar como observadores y funcionarios de mesa en el proceso. Aclaró que sí podrán votar en la ratificación.



"De ninguna manera hemos dicho que los que militen en algún partido no pueden votar. Quiero ser muy clara y que no se confunda la gente: puede ir a votar todo mundo", finalizó.



EL DATO



Se instalarán 275 casillas y habrá 165 mil boletas

Habrá 275 observadores y mil 350 ciudadanos que atiendan las mesas de votación

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS