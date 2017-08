Rellenarán separaciones en paso elevado con polímero

Los desperfectos en la obra inaugurada apenas el pasado 28 de mayo ya son visibles

ZAPOPAN, JALISCO (03/AGO/2017).- Las separaciones sobre el recién pavimentado paso elevado de avenida Vallarta al cruce con Patria, que se han hecho notorias en los últimos días, serán rellenadas con un polímero que ayuda al amortiguamiento de la estructura por el paso de vehículos.

“Estas separaciones se rellenan normalmente con neopreno, un polímero que no es rígido y ayuda con el amortiguamiento, hay ocasiones en que se ponen, otras no. Hay ocasiones que se desprenden como en este caso, y otras en las que se pone el pavimento encima y el automovilista no lo nota”, manifestó Alejandro Vázquez, director de Pavimentos de Zapopan.

Debido a ello, el titular señaló que en las próximas semanas volverá a colocarse dicha membrana, una vez que el Ayuntamiento compre el material, para que los automovilistas que circulan a través de estos puentes no sientan el malestar que se origina al pasar sobre dichas separaciones.

“Hay que prevenir, mitigar cualquier situación, a lo mejor que algún motociclista que baje la velocidad pensando que es algo que le puede ocasionar daños y al reducirla pueda ocasionar algún accidente, entonces vamos a eliminar esta pequeña molestia”, finalizó Vázquez Ortíz.

Esta obra de repavimentación fue inaugurada apenas el pasado 28 de mayo por los alcaldes Pablo Lemus, de Zapopan, y Enrique Alfaro, de Guadalajara.