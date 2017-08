Harán operativos conjuntos para supervisar camiones con permisos federales

La Semov y SCT buscan poner en orden a la ruta 186-187 y otras que están en Tlajomulco y la zona de Los Molinos

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- A partir de la próxima semana se realizarán operativos conjuntos por parte de las secretarías de Movilidad y la de Comunicaciones y Transporte Centro Jalisco, para supervisar rutas de transporte suburbano que operan en la metrópoli, tras el más reciente percance fatal en el que participó una unidad de la ruta 186 de Tlajomulco.



Las unidades que operan con irregularidades se retirarán de circulación y para no afectar el servicio, de ser necesario, se incorporarán camiones de la paraestatal Servicios y Transportes, manifestó Servando Sepúlveda, secretario de Movilidad (Semov).



En los operativos participarán las policías Vial, Federal de Caminos la SCT y la Semov para poner orden en la ruta 186-187 y otras con permisos federales. Los principales problemas están en Tlajomulco y en la zona de Los Molinos, dijo.



"En aquellos vehículos que incursionen en Zona Metropolitana con objeto de que la Secretaría haga valer esta normatividad, la SCT nos ofreció darnos un listado de los permisos que ha dado, él a su vez exigir lo mismo en la zona federal y que los dos en forma coordinada no nos rebote el transportista que hábilmente se refugia en un área u otra para no cumplir", mencionó el funcionario.



Los permisos federales lo que permiten al transportista es otorgar un servicio suburbano con origen y destino (en su derrotero pueden parar en tres puntos sólo para realizar descensos); para urbanear requieren autorizaciones estatales.



El destino de las unidades es la Antigua Central Camionera, sin embargo, los camiones no ingresan para evitar el pago de ocho pesos que se les aplica. No obstante, ahora lo tendrán que hacer lo cual permitirá realizar una supervisión más estricta de choferes y unidades.



"Esto nos va a permitir un control muy exacto de ellos, ya que hemos detectado que algunos traen placas que les otorgó la SCT pero en vehículos que no son los que registraron, además, estamos detectando choferes que si bien traen la placa federal no traen licencia al conductor que corresponde la C3 y no traen seguro ni mutualidad en sus unidades", indicó el funcionario.



Por parte de Semov se mantienen los operativos de revisión y ya suman 14 las unidades retiradas a la ruta 186.