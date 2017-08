Vecinos de colonia Americana piden mayor seguridad

Habitantes de la zona expresan su inconformidad ante el aumento de delitos

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- Cerca de 40 vecinos de la colonia Americana se manifestaron este miércoles en el camellón de Chapultepec al cruce con López Cotilla, para expresar sus inconformidades frente al aumento de delitos durante los últimos tres meses, tales como robos a casa habitación, negocios, de autopartes, asaltos a transeúntes y extorsión de franeleros; situaciones que dicen vivir diariamente en la colonia.



Lo que buscan es establecer un contacto con las autoridades policiales para cambiar las estrategias de prevención, combate a la delincuencia e impartición de justicia, pues, según refirieron los manifestantes, pareciera que las policías no están bien capacitadas en el nuevo sistema de justicia penal ya que a pesar de que en ocasiones consiguen detener a los presuntos delincuentes, terminan liberándolos por falta de pruebas o fallas en la llenado de formas, tema que anteriormente estaba en manos del Ministerio Público.



"Queremos hacer una radiografía de la delincuencia, saber qué está pasando. Si después resulta que estamos teniendo problemas porque la policía está integrando mal los expedientes, pues entonces capacitemos a los policías para que tengan las herramientas suficientes para que no exista ninguna omisión,



"Nos están afectando a quienes vivimos en la economía formal, a quienes estamos tributando, a quienes tenemos negocios y los delincuentes están en la economía informal, ellos para nada son un beneficio a la sociedad; entonces mejor gastemos nuestro dinero en protegernos a nosotros mismos y ya no pagamos impuestos", señaló Sergio Rueda, Vecino de la Colonia Americana.



Al respecto, David Saldaña Sánchez, comisario general de la Región 1 de la Policía de Guadalajara, reconoció que será necesario hacer un cambio de estrategia pues las zonas habitacionales, como el caso de la colonia Americana, se han convertido en un foco vulnerable de inseguridad y que estas estrategias se afinarán una vez que lleven a cabo un diálogo con los vecinos del lugar, mismo que pactaron para el próximo sábado.



Saldaña Sánchez añadió que actualmente mantienen comunicación en la zona, tanto con vecinos de esta colonia como con algunas asociaciones de comercios, mediante grupos cerrados de WhatsApp que, según consideró, se han llevado a cabo de forma eficiente cuando han sido utilizados de manera responsable, además de los canales usuales en el 911 y a través del 12016070.