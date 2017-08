Kurt Schmidt salió libre por fallas en proceso penal: fiscal

Eduardo Almaguer dejó claro que n ose le retiraron los cargos que se le imputan

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- Sergio Kurt Schmidt Sandoval, presunto operador financiero del Cártel Nueva Generación, salió libre este martes 1 de agosto por fallas en el proceso penal de los delitos que se le imputaban, aclaró el fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, quien dejó claro que no se le retiraron los cargos.



"Él no fue exonerado, es decir no hubo una resolución del Juez a cargo del proceso donde dijera que él no era culpable de los delitos que le imputaban, él alcanza su libertad toda vez de que se resuelve a través de amparos que él había promovido que hubo violación a algunas al debido procedimiento como hoy se dice pomposamente y en ese sentido le otorgan la libertad", dijo en entrevista otorgada a un medio local.



El 18 de agosto de 2016, Schmidt, conocido como "El Pistola", fue detenido en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República.



Alrededor de las 04:00 horas las autoridades ingresaron a su domicilio en Ciudad Bugambilias con una orden de cateo donde encontraron dos bolsas, una con heroína y una más con metanfetaminas, informó en ese entonces el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.



Ahí le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión, por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Según Sales Heredia, Schmidt era uno de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno federal. Pese a lo anterior y a la evidencia encontrada, este martes logró salir libre según decretó Daniel Ramírez Peña, Juez de Distrito Especializado en Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal en Puente Grande.



Por su parte, la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) es la instancia que revisa el caso. "Por supuesto que apelarán la resolución", indicó el vocero, Ulises Enríquez.



Desde joven se inició en la delincuencia



En diciembre de 1981, cuando Schmidt tenía 23 años, participó en un robo bancario con cuatro cómplices, entre ellos Jesús González Márquez, hermano del ex gobernador Emilio González. El grupo obligaron al gerente del Banco Internacional de Lagos de Moreno a que les abriera la bóveda de donde se llevaron 93 millones de pesos. Fueron 17 millones de pesos para cada uno.



Schmidt invirtió su tajada en inmuebles y negocios antes de que lo detuvieran y consignaran en febrero de 1985. Sin embargo el Juzgado Sexto de lo Criminal lo absolvió, según consta en el expediente 240/83-D.