Diputada considera que SSJ incurrió en omisión en Puerto Vallarta

Consuelo Robles señala que la dependencia conocía la situación del vertedero de llantas

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) incurrió en una omisión grave por no haber actuado en el caso del vertedero de llantas en Puerto Vallarta y sancionar, si desde hace dos años tenía conocimiento del riesgo que representaba el tiradero, afirmó la diputada Consuelo Robles Sierra, presidenta de la Comisión legislativa de Salud en el Congreso. La legisladora dijo que desde que la dependencia conoció del asunto se tenía que haber procedido pues la acumulación de neumáticos es propicia para la proliferación del mosquito vector del dengue.



La legisladora de Movimiento Ciudadano reconoció que el asunto hay responsabilidad compartida entre la SSJ, autoridades ambientales y el ayuntamiento vallartense, quienes debieron tomar medidas antes de que las afectaciones del tiradero crecieran o sucediera un hecho como el incendio del fin de semana pasado.



"Siendo Puerto Vallarta un lugar con una alta incidencia de dengue es criminal una omisión como está, dado que las llantas son donde se puede acumular el agua y generar los mosquitos. La Secretaría de Salud y Coprisjal debieron actuar independiente de las medidas que tomara el ayuntamiento", argumentó.



Desde hace dos años, la SSJ tenía conocimiento del vertedero de llantas, incluso la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal) apercibió en dos ocasiones al ayuntamiento. En octubre de 2015 el municipio pidió una prórroga de cuatro meses para poder eliminar las llantas, esa prórroga de cuatro meses se fue a más de año y medio, sin que la dependencia sancionara.



Piden descongelar solicitud de auditoria a SSJ



La diputada Consuelo Robles Sierra solicitó a la Comisión de Vigilancia del Congreso que apruebe la solicitud para auditar el gasto de la Secretaría de Salud Jalisco, asunto que presentó desde febrero pasado. La legisladora aseguró que, luego de visitar centros de salud en 22 municipios del estado, comprobó las carencias de infraestructura, personal y abasto de medicamentos. Sostuvo que el presupuesto de 13 mil 730 millones de pesos, asignados a la dependencia estatal, no se refleja que el panorama de carestía que detectó en el sector sanitario. Robles Sierra cuestionó el rezago en infraestructura en el sector y que no haya avances en programas preventivos en temas como muerte materna.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS