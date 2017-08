Asegura que lo torturaron frente a un agente del MP

Cachetadas, amenazas y hasta una bolsa en la cabeza fueron parte del interrogatorio

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- Héctor afirma que lo detuvieron tras una riña en una zona cercana a la Colonia del Fresno en la que hubo un herido por arma de fuego. Por este hecho, él y 10 de sus amigos estuvieron retenidos. De los seis interrogatorios que le hicieron durante 72 horas, recuerda uno: el más violento.

Cuenta que antes de entrar en el cuarto en el que lo esperaban un agente del Ministerio Público y otras dos personas, habló con un médico y le informó si tenía algún golpe o herida.

Ya en el interior, vio que el hombre que le tomaría la declaración se sentó a un escritorio. Los otros dos lo llevaron a una silla y se quedaron a su lado.

Héctor señala que primero vinieron las cachetadas cuando no respondió lo que ellos querían escuchar. Según él, estas agresiones fueron “leves” al compararlas con lo que siguió.

“Pasan como cinco o 10 minutos aproximadamente y te tapan los ojos. Es un poquito más delicado porque no sabes de dónde viene el golpe. Y tú esposado. Se supone que nada más vas a declarar”.

La voz de los agentes cambió de tono. Aseguraron que lo vieron. Él negó haber participado en el pleito. Resaltó que al oír el balazo corrió, pues le dio miedo. Pero no le hicieron caso.

“Después de eso me pusieron una bolsa en la cabeza. Sentí como un libro ancho, porque no traía camisa. Me dieron toletazos con el libro ahí, no sé si sea para no dejarme marca”.

Uno de los entrevistadores le dijo que otros lo habían señalado de ser el responsable. Sin embargo, la prueba de balística resultó negativa y no encontraron armas de fuego. Al final lo dejaron en libertad.

“Había tenido cualquier tipo de detenciones como cualquier chavo por andar tomando en vía pública y otras faltas administrativas, pero llegar a los extremos de que te estuvieran torturando así, pues no”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 15 mil 371 mayores de edad privados de la libertad y cuestionados sobre si experimentaron agresiones físicas realizadas o permitidas por la policía ministerial, 61.3% respondió afirmativamente.

LA VOZ DEL EXPERTO

Castigo a inocentes, consecuencia de abusos

Gerardo de la Cruz (Académico de la Universidad Panamericana)

La violencia ejercida en contra de los presos cuando son detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público tiene múltiples efectos negativos, entre los que destacan el castigar con cárcel a personas inocentes, advirtió el académico de la Universidad Panamericana, Gerardo de la Cruz.

El experto opinó sobre la publicación de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, publicada por el Inegi, la cual reveló que Jalisco es el segundo Estado a nivel nacional donde más reos señalaron haber sido víctimas de agresiones por autoridades ministeriales.

“Una repercusión que podemos tener ahí muy fuerte es que pudiéramos tener inocentes en la cárcel, ya sea que se obtuvieron pruebas ilegales en su contra, obtenidas por medios prohibidos por la ley”, aseguró el académico.

Agregó que obligar mediante malos tratos a las personas a declarar falsedades ocasiona impunidad. “La corrupción puede llevar a una mala práctica de detener a una persona inocente, pero también a darle libertad a una persona culpable, lo que es algo grave”.

Consignaciones por abusos e irregularidades

2013 11 Policías investigadores 1 Actuario 6 Secretarios de Agencia 1 Coordinador de División 18 Agentes del Ministerio Público 2 Subdelegados 2014 6 Agentes del Ministerio Público 2 Secretarios de Agencia 15 Policías investigadores 14 Policías de Fuerza Única 1 Policía municipal 1 Ex Juez 2015 21 Policías investigadores 11 Policías Fuerza Única 8 Policías de Fuerza Única Metropolitana 3 Policías de Fuerza Única Regional 2 Policías estatales 1 Custodio 3 Policías viales 1 Policía municipal 2016 3 Agentes del Ministerio Público 1 Actuario 3 Auxiliares administrativos 21 Policías investigadores 3 Policías de Fuerza Única 15 Policías de Fuerza Única Metropolitana 4 Policías estatales 1 Custodio 1 Policía auxiliar 12 Policías municipales 1 Inspector de Ceinjure 2 Suboficiales 2017 3 Policías estatales 2 Policías de Fuerza Única 200 Total

LAS CÁRCELES DEL ESTADO REGISTRAN CASOS GRAVES DE HACINAMIENTO

Sobrepoblación, factor en incidentes

La sobrepoblación carcelaria es uno de los factores que inciden en que ocurran incidentes en contra de personas privadas de la libertad en centros de reclusión, que van desde abusos sexuales hasta muertes por agresiones entre internos, justificó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Uno de los apartados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, del Inegi indica que en los centros más importantes de este Estado, el de Reinserción Social y de Sentenciados, hay casos graves de hacinamiento.

“Nosotros sí advertimos que en los dos centros que aparecen en Enpol hay sobrepoblación. Son centros donde existe sobrepoblación, hacinamiento y las problemáticas que la misma genera”, expuso Carlos Augusto Gómez Muñoz, jefe del Área Penitenciaria de la Cuarta Visitaduría de la CEDHJ.

Gómez Muñoz explicó que es muy difícil que el personal de custodia y de las distintas áreas pueda cubrir todas las necesidades de estos centros penitenciarios. “Las plantillas de personal, sí trabajan con su mayor esfuerzo, sin embargo es superada por el número de personas privadas de la libertad y eso genera que lamentablemente sucedan este tipo de incidentes”.

Las recomendaciones que han emitido se hacen a partir de denuncias, por lo que si bien no han documentado tantos casos, los resultados de la Enpol son muy apegados a la realidad por la manera con la que fueron recogidos los datos.