La SCT se deslinda de irregularidades en la ruta 186

La Semov se encarga de establecer la ruta que los autobuses deben seguir dentro de la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- Debido a que la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respecto a las rutas federales sólo cubre los puntos de carretera federal por los que circulan, la dependencia se deslindó de las irregularidades que cometen en zonas estatales y municipales, como fue el caso de un autobús de la ruta 186 que la mañana del sábado arrolló y causó la muerte de dos menores de edad.

Según explicó Salvador Fernández Ayala, director general de la SCT en Jalisco, un permiso federal para transporte de pasajeros asigna la obligación de que su origen y destino tenga una central de autobús. Cuando estas centrales se encuentran dentro de la zona metropolitana, y las unidades tienen que circular en tramos estatales o municipales para llegar a ellas, la Secretaría de Movilidad (Semov) se encarga de establecer la ruta que deben seguir.

“Semov les da permiso por dónde circular en su tramo urbano, incluso qué paradas hacer, son autorizadas por ellos, no por nosotros. Nosotros no nos metemos con la Semov y ellos no se meten con nosotros”, manifestó el titular de la SCT.

Por esta razón, es la Semov la que debe de encargarse de sancionar a las rutas que no cumplan con lo establecido en sus reglamentos, como ocurrió con la ruta 186, de la cual fueron retiradas 13 unidades por esta dependencia debido a incumplimientos a normativas como levantar o dejar pasaje fuera de los puntos establecidos en su derrotero.

Luego del accidente en el que estuvo involucrada una unidad de la ruta 186, el director general de la SCT en Jalisco, Salvador Fernández Ayala, aseguró que iniciarán revisiones físicas y mecánicas de las unidades., y que a los operadores se les realizarán pruebas sobre su condición de salud.