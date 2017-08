Trump no debe detener lucha contra el cambio climático: nobel

El Premio Nobel de la Paz 2007, Rajendra Pachauri, considera afortunado que sigan los esfuerzos

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- El Premio Nobel de la Paz 2007, Rajendra Pachauri, consideró que la postura del presidente de los Estados Unidos Donald Trump no debe frenar los esfuerzos para combatir el cambio climático en su país y en el resto del mundo.



Tras el Foro de Cambio Climático en el Palacio Municipal de Guadalajara, el laureado científico señaló que afortunadamente algunas empresas, estados y ciudades en Estados Unidos han decidido continuar las acciones contra el calentamiento global.



"Afortunadamente hay un sistema federal y algunos estados continuarán con los esfuerzos como California y hasta Texas que es un estado conservador está invirtiendo en tecnologías verdes que son mucho más baratas que el carbón, el petróleo y el gas".



Donald Trump ha expresado públicamente que no cree en el cambio climático pese a que hay evidencias científicas que prueban su existencia y efectos. Además retiró a su país de los Acuerdos de París, planea desaparecer la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y resucitar a la industria del carbón mineral.



"Es muy triste que el país más poderoso del mundo esté guiado por alguien que decide vivir en la ignorancia, él está ignorando la verdad que nos ha dado la ciencia (...) es vergonzoso. El mundo necesita ver la realidad del cambio climático y entender que sus efectos son dañinos para todos", indicó Pachauri.



"Si Donald Trump quiere ir en una dirección en particular, hay que dejarlo porque siempre habrá algunas personas en el mundo que son la excepción y que no utilizan el pensamiento racional, es algo que ha pasado a lo largo de la historia. No deberíamos preocuparnos demasiado por Trump porque no estará ahí para siempre".



Rajendra Pachauri, quien estuvo al frente del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de 2002 a 2015, consideró que México tiene una gran oportunidad para aportar a los esfuerzos.



"Ustedes ya son vulnerables a los impactos del cambio climático, son vecinos de Estados Unidos y un país muy importante en América Latina. Pueden crear un modelo de desarrollo que tendrá un valor poderoso para el resto del mundo, creo que la posición de Donald Trump es una oportunidad para que México demuestre que el desarrollo puede ser diferente", señaló.



A nivel local, Pachauri reconoció algunos esfuerzos del gobierno como la construcción de ciclovías, el sistema MiBici, de áreas exclusivas para peatones y la existencia de parques y bosques que suponen un pulmón para la ciudad.



Hizo un llamado a seguir adelante y señaló que las dos principales acciones que puede tomar la gente para ayudar en el combate al cambio climático es el ahorro de electricidad y el reciclaje.



Rajendra K. Pachauri



Nació en Nainital, Estado de Uttarakhand, Noreste de India, tiene 77 años, Vive en Nueva Delhi. Estudió en el Instituto Indio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Ferrocarriles. Comenzó su carrera con Indian Railways. Estudió una Maestría en Ingeniería Industrial en 1972, en en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y un Doctorado en la misma Universidad con dos menciones en Ingeniería Industrial e Ingeniería en 1974.



El doctor Rajendra Pachauri fue galardonado, en el año 2007, con el Premio Nobel de la Paz por su empuje, al frente del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), a la hora de divulgar los peligros del calentamiento global causado por el hombre y sentar las bases para tomar medidas que contrarresten sus efectos. Estuvo en el cargo desde 2002 hasta su dimisión en 2015.



Es DG de Instituto de Energía y Recursos (TERI por sus siglas en inglés), un organización dedicada a la investigación y políticas públicas en India. Fue Director Fundador del Instituto del Clima y Energía de Yale (YCEI) y Presidente de la junta del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, entro otros muchos cargos.



EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS