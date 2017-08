Se tambalea nombramiento de magistrado del STJE

El Congreso local podría revertir el nombramiento de Flores Allende, a dos años de designarlo

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- El Congreso del Estado podría revertir el nombramiento del magistrado Antonio Flores Allende, dos años después de nombrarlo. A reserva de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre el tema y emita una suspensión, el Poder Legislativo tendrá que quietarle el cargo a Flores Allende y designar a Nicolás Alvarado Ramírez como nuevo integrante de la Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), para cumplir con la resolución de un tribunal colegiado que ordenó cambiar la decisión de los diputados.



El presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo Plazola, adelantó que el acuerdo legislativo ya elaborado por su comisión plantea nombrar a Alvarado Ramírez para acatar la resolutoria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo. El perredista explicó que la defensa de Flores Allende informó al Congreso que tentativamente este miércoles la SCJN notificaría la resolución para frenar el cambio de nombramiento. El legislador advirtió que si no se oficializa el asunto estarán obligados a modificar la designación.



"El dictamen que hemos hecho apegado a la ejecutoria establece que el perfil idóneo para ocupar la magistratura es el de Nicolás Alvarado, porque nos encierra a una serie de criterios que hemos dicho no estamos de acuerdo sin embargo la ejecutoria no se cuestiona", explicó el diputado.



Este caso nombramiento de magistrado ha puesto en jaque a los diputados. Antonio Flores Allende fue designado como integrante del STJE en noviembre de 2015, en sustitución de Gilberto Ernesto Garabito García, que se retiró a cumplir 70 años. Desde esa fecha el proceso se ha repuesto tres veces por diferentes recursos promovidos aspirantes que participaron en el proceso de selección. Incluso los diputados integrantes de la Comisión de Justicia fueron multados con treinta días de salario mínimo no cumplir con la resolución. Los legisladores han cuestionado posible parcialidad en las resoluciones favorables que ha obtenido Alvarado Ramírez, que fue secretario de acuerdos del tribunal que resolvió en su favor ordenando su designación.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS