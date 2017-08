Observatorio verificará calidad de ruta empresa

Con ayuda de la FEU, comenzó el ejercicio para revisar las unidades y parabuses del primer corredor de Sitran

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- Con el objetivo de revisar en qué está fallando y cuáles son los aciertos del primer corredor del Sistema Integral de Transporte Público (Sitran), el Observatorio Ciudadano de Movilidad, con ayuda de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), comenzó, este martes, un ejercicio de verificación de las unidades y los parabuses.



"El objetivo de todo esto es conocer si la ruta empresa se está implementando de manera correcta, pero, además, que sea el servicio de calidad que todos esperamos tener en la ciudad. Porque lo que busca el observatorio es tener un transporte digno", comentó el coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Enrique Dueñas Rodríguez.



Los resultados se tendrán listos en septiembre, ya que serán cuatro días los que durará este ejercicio, dos en esta temporada vacacional y dos cuando los estudiantes regresen a la escuela, para poder que sean lo más claros posible.



"Se capacitó a 50 estudiantes para hacer el levantamiento de una verificación, con un instrumento que fue avalado por todo el observatorio. Los puntos a evaluar son los de la norma técnica: la infraestructura del abordaje, el sistema de pago electrónico, para ver si está funcionando, la limpieza y confort, la capacidad y aforo, la accesibilidad universal, la información y seguridad del usuario", detalló el presidente de la FEU, Jesús Medina Varela.



El Sitran es el sistema piloto del modelo ruta empresa, del cual se han recibido 92 quejas, por ejemplo los usuarios han reportado que las unidades tardan en pasar y que tienen problemas con el prepago. Sin embargo, Dueñas Rodríguez no quiso comentar sobre esto.



"Nosotros ya nos subimos para hacer una preevaluación, no queremos especular, nos queremos esperar a tener los resultados, para no emitir opiniones, tal vez, subjetivas. Pero, yo creo que este estudio nos va a permitir tener un análisis serio del modelo ruta empresa".



El Sitran entró en funciones el pasado 9 de mayo. Con este modelo se pretende reducir el número de accidentes, evitar malos tratos al usuario, regular los pagos, entre muchas otras mejoras. Es decir, dar un servicio de calidad.



