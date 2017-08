Zapopan hará tres pozos en Ejido Copalita

Pablo Lemus señaló que la inversión general será de 18 MDP; surirán las pipas

ZAPOPAN, JALISCO (01/AGO/2017).- El Ayuntamiento de Zapopan presentó en Ejido Copalita uno de los tres pozos que construirá en la zona, con lo que pretenden agilizar el servicio de pipas para más de cinco mil familias. En un futuro podrían incorporar la red al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para que la gente reciba el agua directamente en sus domicilios.



Pablo Lemus Navarro, alcalde del municipio, señaló que la inversión general será de 18 millones de pesos, seis millones de pesos por cada uno, aproximadamente. "Los fraccionamientos podrán acudir a cargar sus pipas, vale la pena decir que como política pública en Zapopan no se ha aprobado ni un solo fraccionamiento más que no tenga acceso a las redes de agua potable del SIAPA".



Lemus Navarro explicó que lo que hace falta para la conectividad directa es un kilómetro de red de agua hacia el Ejido, lo que tendría un costo aproximado de tres millones y medio de pesos. "El SIAPA no hace este tipo de obras, lo que necesitamos es a través de una inversión municipal o de particulares. Lo que esperamos es que muy pronto puedan tener conectividad a la red todas estas personas y que nosotros podamos entregar estos pozos al SIAPA para que ellos mismos los operen".



El ingeniero Ismael Jáuregui, jefe de la unidad de construcción de la Dirección de Obras Públicas, añadió que el primer pozo tiene una profundidad de 280 metros y quedará a cargo de la Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje del municipio.



Vecinos sufren por falta de agua



Graciela González, habitante de Ejido Copalita, señaló que han padecido por la falta de agua al menos los últimos cuatro años, cuando dejó de funcionar el pozo que antes los abastecía. "Cada mes nos surte una pipa, pero a veces se nos acaba y si no viene tenemos que comprarla nosotros. Con la obra igual no nos van a salir por la llave pero parece que va a ser más fácil ahora".



Mercedes Saucedo, vecina de la zona, dijo que en su caso ella no ha vivido una situación tan grave porque el Ayuntamiento la surte seguido de agua. "Pero mucha gente que vive más abajo no se la llevan, a esas personas les cuesta trabajo conseguir agua. Lo bueno es que ahora llegaría más rápido a los domicilios".



