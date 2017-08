Este año circularán las primeras calandrias motorizadas

Se prevé que para octubre ya estén los primeros 10 vehículos eléctricos

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- En octubre las primeras 10 calandrias motorizadas estarán circulando por la ciudad. Merilyn Gómez Pozos, directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales en el Ayuntamiento tapatío recordó que serán vehículos eléctricos.



Señaló que el 9 de agosto se presentará en La Rotonda el modelo final que sustituirá a las calandrias.



"A partir de octubre ya habrá 10 nuevas calandrias circulando, retiraremos 10 calandrias con caballos para sustituirlas por eléctricas", explicó la funcionaria municipal.



"El lapso que tenemos pensado es de un año que es lo que nos va a tomar sustituir las 55 calandrias. Pero este mismo año ya se comenzarán a ver circulando calandrias con caballos y eléctricas".



El martes 25 de julio se aprobó en la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia la iniciativa del presidente municipal Enrique Alfaro para sustituir a los 55 carruajes de caballos por vehículos eléctricos a través de una donación.



Gómez Pozos desmintió la versión que circuló en redes y algunos medios donde afirmaban que los caballos que fueran retirados de las calles terminarían en el matadero.



"He escuchado muchas versiones que si la transición va a durar cinco años, que si estamos detrás del negocio y que hasta yo soy propietaria de algunas calandrias. Este tema se politizó y buscan desacreditar algo que se está haciendo bien y que no le va a costar al municipio", expresó



"Nosotros llegamos a un acuerdo y les pedimos a los calandrieros que no pudieran vender sus caballos y que en caso de que no los pudieran conservar que los den en donación a algún refugio o asociación. Muchos de ellos van a quedárselos porque tienen un cariño especial por los caballos y lo que nos toca a nosotros es darle puntual seguimiento a que estén en buenas condiciones", finalizó.



EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS