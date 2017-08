Rechazan consulta ciudadana de calandrias

Regidores de MC consideran que la propuesta no tiene vigencia pues la iniciativa ya se aprobó

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- Con los votos en contra de los regidores de Movimiento Ciudadano, en sesión de la Comisión de Cultura fue rechazada la iniciativa para realizar una consulta ciudadana sobre las calandrias.



El motivo que argumentaron los ediles fue que la propuesta ya no tiene vigencia pues el martes 25 de julio se aprobó en la Comisión de Gobernación la iniciativa del presidente municipal Enrique Alfaro para sustituir a los carruajes de caballos por vehículos eléctricos.



La síndica Bárbara Casillas explicó que el dictamen carece de información indispensable como la solicitud de la consulta ciudadana y las preguntas aplicables, así como la copia de la iniciativa.



Mientras que la regidora Guadalupe Morfín señaló que las calandrias son un tema muy complejo para que se someta a una consulta ciudadana que se conteste con respuestas binarias de sí o no.



"La consulta no está fuera de tiempo, tiene que llegar a Cabildo para que este tema se pueda definir. (La iniciativa de Alfaro) no es impedimento porque todavía no es un hecho. Los regidores no están escuchando y no están analizando porque en ningún momento hemos dicho que las preguntas tendrán respuestas binarias", señaló Ximena Ruiz Uribe presidenta la Comisión de Cultura.



"A mí sí me llama mucho la atención que aquí se diga que están a favor de las consultas y lejos de buscar el como si y abonar al como sumar gente para que esto pueda darse, sea un simple no".



El coordinador de la fracción edilicia del PRI, Sergio Otal, consideró que hay una doble faceta en las consultas ciudadanas.



"Para ciertos temas si quieren que se les consulte a la ciudadanía, hay que tomarlos en cuenta e invertir grandes cantidades de dinero para escuchar su voz, pero para otros temas hay que hacer una imposición", expresó.



La iniciativa fue presentada por la fracción edilicia del PRI el 18 de mayo y finalmente se discutió en sesión conjunta de las comisiones de Cultura, Desarrollo Social y Humano y Participación Ciudadana y Medio Ambiente luego de que en la sesión anterior del 27 de julio se declaró falta de quórum.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS