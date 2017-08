'No hay condiciones para un acuerdo con Andrés Manuel': Enrique Alfaro

Dada la situación actual, acepta que es difícil una alianza con Morena rumbo a la elección de 2018

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, aseguró que no son prioridad las alianzas para las elecciones de 2018, pero no las descartó. En entrevista, señaló que sólo valorarán alguna alianza en el Estado si hay un acuerdo a nivel nacional, pero difícilmente será con Andrés Manuel López Obrador. “El hecho de ir con un partido como aliado no representa mayor cosa en términos electorales. Lo que importa es compartir un proyecto y una visión”.

El presidente acentuó que no está preocupado por el crecimiento de Morena en Jalisco a través de figuras como Carlos Lomelí o Enrique Michel. Y precisó que su proyecto político no está en la ruta para derrotar a Andrés Manuel López Obrador.

“En más de una oportunidad hemos apoyado su proyecto y hemos creído en la idea de una transformación de fondo para el país. Lo que creemos que, hasta el día de hoy, no hay condiciones para hacer un acuerdo con Andrés Manuel porque él no quiere y nosotros tampoco tenemos que estar rogando o pidiendo. Lo respeto, sé lo que él representa y lo he apoyado en dos elecciones, pero en esta lógica de la cerrazón y de creer que tú tienes la verdad absoluta y los demás están equivocados, le va a costar mucho trabajo sumar. Ojalá que entienda en dónde está parado y lo que está en juego”.

Sobre la discusión de las alianzas, refirió, está sucediendo a nivel nacional, “seguramente tendrá repercusiones locales, pero nosotros estamos preparados para ir solos. Si yo tuviera qué decidir cómo nos gustaría competir en Jalisco, nos gustaría competir con Movimiento Ciudadano en alianza con los hombres y mujeres de Jalisco, con ningún otro partido”.

El Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) publicó ayer una encuesta aplicada a mil 209 personas que da una ventaja a Enrique Alfaro en varios escenarios si hoy fueran las elecciones a gobernador, pues muestra una preferencia de más de 50% contra un 14% del candidato más cercano, que sería el priista Arturo Zamora.

Alfaro insistió que podría existir una alianza con cualquier partido u otras fuerzas políticas, a excepción del PRI, aunque señaló que no es prioridad.

“Nosotros no estamos buscando un acuerdo con otros partidos para fortalecer nuestras posibilidades de triunfo. Creo que está más que demostrado que podemos competir solos, aliados con los ciudadanos, y ese es nuestro plan y opción inicial: no alianzas e ir solos, pero con apertura para si hay coincidencias en un proyecto poder hacer un acuerdo a partir de lo que se discuta a nivel nacional”.

Si hubiera un acuerdo nacional, añade, “podríamos valorar el ir en esa misma ruta en lo local, pero de lo contrario, estamos tranquilos solos con Movimiento Ciudadano y un gran acuerdo con los jaliscienses”.

Lidera la intención del voto en cinco de seis escenarios

A menos de dos meses de que arranque en el país el proceso electoral de cara a los comicios de 2018, el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, órgano dependiente de la Universidad de Guadalajara, publicó los resultados de su más reciente estudio preelectoral, realizado entre el 22 y 23 de julio. El resultado: Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, se encuentra hasta arriba en la intención del voto.

En cinco de seis escenarios electorales posibles, el edil tapatío supera ampliamente a su más cercano competidor: la alianza PRI-PVEM-Panal.

Hay situaciones, como una eventual contienda contra el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, en donde lo rebasa hasta en cuatro veces.

En el muestreo, la marca Movimiento Ciudadano posee tanta fuerza que incluso en un eventual escenario en el que el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, compita contra el secretario de Educación, Francisco Ayón, el partido naranja recibiría casi cuatro votos por cada uno del PRI. Sin embargo, bajo esa condición habría más gente dispuesta a no votar por ningún candidato.

La muestra tiene un alcance de mil 209 personas y se practicó en 120 secciones electorales. Ésta revela, además, que el Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó Jalisco entre 1995 y 2012, obtiene entre el 4.4% (con el empresario José Medina Mora como candidato) y 6.1% (con el senador José María Martínez) en la intención del voto como partido en solitario.

Hay proyecciones en las que el empresario del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Lomelí, obtiene el 9.5 por ciento, pero es en el último escenario de la encuesta en el que no compite Enrique Alfaro sino el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, quien ganaría.

Desde que inició su gestión como alcalde de Guadalajara, el nombre de Enrique Alfaro ha sido proyectado para contender en los comicios de 2018 y obtener la victoria que no logró en 2012, cuando fue derrotado por el priista Aristóteles Sandoval. Hoy, el presidente de Guadalajara es el político que más gente reconoce, con un 93.6% de los encuestados en la muestra. Además, el 68.9% de ellos tiene una imagen positiva de su trabajo.

Sobre las cualidades particulares de cada político en el muestreo, el único que hace sombra al emecista es el diputado independiente, Pedro Kumamoto, a quien se le considera “honesto” y “cercano a la gente”, aunque por otro lado se le considera falto de experiencia para gobernar.

Si se retira el partido político de la fórmula, los tres principales aspirantes con intención de voto serían, en ese orden, Enrique Alfaro, Arturo Zamora y Pedro Kumamoto. No obstante, Alfaro también aparece en el listado de políticos por los que nunca se votaría, en medio de Arturo Zamora y el panista José María “Chema” Martínez.

El diputado independiente, Pedro Kumamoto, consideró que la buena aceptación que tiene con los ciudadanos, obedece al buen trabajo que se ha realizado desde el Legislativo de Jalisco y desde otras organizaciones como Wikipolítica.

Informó que analiza cuál será el cargo que buscará en 2018, pero no será para gobernador.

Las fechas para la selección

La última semana de febrero de 2018, los partidos deberán elegir a los candidatos a gobernador.

En el caso de los candidatos a diputados, el plazo es de la primera y hasta la segunda semana de marzo.

Para alcaldes es a partir de la primera y hasta la tercera semana de marzo.

Las campañas electorales para gobernador tendrán una duración de 90 días, mientras que las de diputados y munícipes, será de 60 días.

CLAVES

Sin fecha para inicio del proceso electoral

IEPC. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aún no define la fecha para el arranque formal del proceso 2017-2018, en el que se elegirá gobernador, alcaldes y diputaciones (estos dos últimos con posibilidad de reelección); sin embargo, ésta deberá ser antes de la primera quincena de septiembre próximo.

Descanso. El órgano electoral local se encuentra de vacaciones, por lo que será a partir del próximo 4 de agosto, cuando el Consejo General del Instituto convoque a sesión para determinar el día. El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció el próximo 8 de septiembre como fecha de arranque, pero en el proceso federal.

Reglas. De acuerdo con lo que establece el Código Electoral de Jalisco, al menos 30 días antes del inicio formal de las precampañas, que arrancarán en la tercera semana de noviembre próximo, los partidos políticos deberán definir el procedimiento bajo el cual elegirán a sus candidatos.

Internas. Se puntualiza que los procesos internos para la selección de candidatos, no podrán iniciar antes de la primera semana de noviembre, en este caso de 2018, cuando se elija a gobernador; y no podrán ser antes de la tercera semana de diciembre, en el caso de diputados y alcaldes.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

• Aún no tiene competidor

Nancy García Vázquez (coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas del Colegio de Jalisco).

La preferencia de los ciudadanos hacia los aspirantes a algún cargo de elección popular se definirá una vez que los partidos elijan a sus candidatos, indicó la académica.

Aclaró que a la fecha, ni el PRI ni el PAN ni el PRD han considerado las candidaturas para la gubernatura, “aunque se han barajeado nombres, digamos, no hemos visto políticos tan en campaña con un liderazgo tan consolidado y arropado en sus partidos… realmente ahorita no hay un competidor (para Alfaro)”.

Es por ello, dijo, que actualmente Movimiento Ciudadano no tiene competidor, “aunque ahorita levantaran una encuesta, como no hay competidores, la gente lo que está reportando es que tiene un alto grado de conocimiento de Enrique Alfaro”.

Por ello es difícil que se pueda medir entre Enrique Alfaro y algunos supuestos aspirantes priistas como Arturo Zamora o Miguel Castro, “yo creo que eso explica el alto nivel de diferencia, la brecha tan grande que tiene Alfaro en relación a todos los segundos (posibles) candidatos en todos los escenarios”.

Recordó que en 2015, Movimiento Ciudadano llegó con un apoyo electoral muy alto, “hay que entender que ese capital electoral, en buena parte, se explica por el descontento que había con PRI y PAN”.

A esto se suma que Alfaro llegó a la alcaldía de Guadalajara con la meta de ser gobernador, “creo que ha sido un alcalde en campaña, eso refleja también el enorme conocimiento que tienen los ciudadanos de él”.

• Descontento con PRI y PAN

Augusto Chacón (titular de Jalisco Cómo Vamos).

El descontento que prevalece entre los ciudadanos contra PRI y PAN, ha favorecido a Movimiento Ciudadano y a su posible candidato a gobernador, Enrique Alfaro, consideró Augusto Chacón.

Esto, debido a que en la encuesta, el 28.9% respondió que simpatiza más con el partido naranja, por encima del PRI, que es el más cercano con 15.8%, seguido por el PAN con 14.6%, “es un castigo para esos dos grandes partidos”.

Subrayó que MC ya está posicionado en el imaginario de la gente, y si esto se suma con un buen candidato.

Debido a que falta menos de un año para las elecciones, consideró que tampoco se puede asegurar que el actual alcalde de Guadalajara se mantendrá con esos niveles de intención de voto, “muchísimas cosas pueden suceder”. Sin embargo, reconoció que de acuerdo con los resultados de la encuesta, se puede considerar que la gente califica más la fama del candidato, por encima de otros aspectos.

A la hora de emitir el voto, acentuó, el ciudadano debe plantearse en qué condiciones quiere vivir, y qué candidato garantiza esas condiciones, además de evaluar sus antecedentes y los proyectos de gobierno que presente.

POSTURAS DE LOS PARTIDOS

Después de asamblea nacional se definirán los aliados: Pizano

Aunque ocho de cada 10 de los jaliscienses encuestados piden un cambio político en el Gobierno y más de la mitad (52%) dice que no votaría por el PRI para gobernador de Jalisco, el presidente del partido defendió que Aristóteles Sandoval resultó “bien calificado, creo que por debajo de lo que realmente está”, pues a decir de Héctor Pizano, es uno de los gobernadores mejor calificados en el país.

Admitió que el alcalde Enrique Alfaro tiene un reconocimiento importante, “después de casi 12 años de campaña su posicionamiento es importante y más cuando en su partido político todo ronda alrededor de él, todos los esfuerzos van en la persona de Alfaro, es a quien se refieren todos los actores y dirigentes de Movimiento Ciudadano”.

En contraste, dijo que el PRI aún no define quiénes serán sus aspirantes, “en este momento los esfuerzos están dispersos porque tenemos varios perfiles todavía contemplándose para la posibilidad de ser los precandidatos, al igual que en el escenario nacional”.

Respecto a los procesos de selección de sus candidatos, señaló que el partido está inmerso en un gran debate sobre el tipo de partido que será hacia el futuro y, a partir de la Asamblea Nacional del 12 de agosto, será cuando se definirán las reglas, condiciones, propuestas y los posibles aliados, “a partir de ese nuevo partido que se gestará, tendremos un esquema de posicionamiento y los perfiles que plantearemos a los ciudadanos”.

Sobre los negativos que arrastra el partido que gobierna Jalisco, recordó el proceso electoral nacional reciente que consolidó al PRI como la primera fuerza electoral en el país, “de tres Estados ganamos dos, y según los estudios preelectorales se planteaba que no había ninguna oportunidad”.

Por otra parte, Guillermo Medrano, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, indicó que Alfaro representa el “arrastre, empuje y la aceptación” que hoy goza el partido en Jalisco. Gracias a él es que esa fuerza política pasó de una existencia gris a desplazar a partidos grandes como el PRI a una lejana segunda posición en el ranking de simpatizantes.

Aceptó que sería una decisión errónea no tomar en cuenta al personaje que goza del mayor reconocimiento para contender por el Gobierno del Estado. “Él es el principal remolcador de este proyecto”.

Los números que da la encuesta, dice el emecista, “son halagadores. pero no podemos presentarnos triunfalistas”.

Alejandro Peña Villa, enlace del Comité Nacional de Morena en Jalisco, cuestionó la metodología del estudio, pues no se especifican los municipios donde se aplicó la muestra.

Pese a ello, destacó que la encuesta coloca a Andrés Manuel López Obrador al frente de todos los actores políticos a nivel nacional. Aunque no descartó una posible alianza política con otro partido, ya que será el comité nacional del partido el que defina el rumbo, dejó claro que hasta ahora la única alianza que se persigue es con la sociedad.

El PAN no descarta alianza

Tras analizar los resultados de la encuesta, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Martínez, remarcó que es un reflejo del repudio generalizado de la sociedad hacia el PRI, “estamos claros de que el PAN será un partido competitivo a nivel local y nacional, en la medida en que tengamos candidatos fuertes, afines a lo que el partido representa para el elector y en que se tenga un proyecto claro”.

Para el panista, el estudio publicado solo refleja un escenario de coyuntura y recordó que, con excepción de Alfaro, ningún partido ha mostrado o revelado quiénes podrían ser sus candidatos.

Sobre la posibilidad de aliarse con otras instituciones políticas como lo plantea el sondeo o la inclusión de posibles aspirantes como José Medina Mora, que no figura en el padrón panista, respondió que la ruta “debe construirse desde el partido con militantes del PAN o afines a él”. Esa será la primera ruta, aunque no descartan una alianza, “las eventualidades de posibles alianzas las discutiremos de cara al proceso electoral cuando arranque, no antes”.

Raúl Vargas, dirigente del PRD en Jalisco, consideró que el estudio es una llamada de atención “por valoraciones que consideramos que son negativas sobre el trabajo que creemos estar realizando y que no corresponde a partir de una preferencia”. Entre lo más destacable, señaló el alto nivel de rechazo hacia el PRI en Jalisco y al aspirante Andrés Manuel López Obrador.

Opinó que las encuestas nacionales reflejan que la coalición de fuerzas independientes y de partidos como el PAN y el PRD tienen una preferencia significativa, “en el caso de Jalisco es evidente que las coaliciones colocan en un lugar positivo a quien la encabeza… es un tema en el que el partido ha mostrado interés a nivel nacional y local”.

IMPERA MALA OPINIÓN DE ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA

Ninguno de los virtuales aspirantes a la Presidencia de la República goza de una buena percepción entre la comunidad jalisciense. Sólo cinco de 22 personajes que, en los últimos años, han sido sugeridos, o ellos mismos han declarado públicamente su interés por contender por el puesto de mayor jerarquía en el país, tienen una imagen más positiva que negativa, aunque también son los menos conocidos.

El panista Ricardo Anaya, por ejemplo, tiene un 24.5% de opiniones positivas, contra un 20.3% de negativas. Sin embargo, antes que a él, la gente conoce más a Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera y Miguel Ángel Osorio Chong. Aunque todos ellos tienen más detractores que defensores, según el estudio preelectoral del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo.

El caso de López Obrador es contradictorio. Por un lado, es el político que más gente conoce (85.4%), pero del que más gente tiene una imagen “pésima” (30.1%). También es el político con mayor porcentaje en la intención de voto si se elimina el partido político (13.9%), pero por el que más gente no votaría nunca (33.6%). Es el más querido, y a su vez, el más odiado.

Los únicos candidatos virtuales con mayor porcentaje de aceptación que de rechazo son el periodista Pedro Ferriz de Con; el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; el sociólogo Emilio Álvarez Icaza y la vocera del Consejo Indígena —nacida en Tuxpan, Jalisco— Marychuy Patricio Martínez. Pero se localizan en los lugares 9, 11, 17 y 18 del listado, respectivamente.

Por partidos, Margarita Zavala, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera son los tres mejor posicionados de la tabla, aunque no necesariamente son la mejor opción para quienes participaron en el muestreo.

El alcalde Enrique Alfaro y el diputado independiente, Pedro Kumamoto, son otros dos jaliscienses incluidos en el listado de “presidenciables”. Sin embargo, se les menciona sólo en la tabla de personalidades sin incluir partido político, aunque en las posiciones 12 y 16, respectivamente, muy por debajo de los punteros: Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Ricardo Anaya Cortés.

