Diputada priista defiende proyecto de presa El Zapotillo

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- El proyecto de la presa El Zapotillo es positivo para Jalisco y tiene todo para garantizar el abasto de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), aseveró la diputada priista Anahí Olguín Rojas, presidenta de la Comisión legislativa de Recursos Hidráulicos y Pesca, sostuvo que la propuesta de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), para que el Congreso presente una controversia constitucional contra el acuerdo para la construcción del acueducto de El Zapotillo a León, no tiene razón de ser y minimizó el señalamiento de que pudiera ser ilegal por no tener el aval del Poder Legislativo.



"No tiene razón de ser la controversia y no tendría el Congreso porque obstaculizar el proyecto. Para el tema del acueducto a Guanajuato, nosotros no estamos gastando ningún centavo o sea no le corresponde a Jalisco eso, si tenemos que hacer los convenios porque es territorio de Jalisco, pero cuál es fin de esto", argumentó la priista.



La legisladora criticó la postura presentada por alcaldes y diputados de Movimiento Ciudadano, respecto a que la cortina de presa El Zapotillo sea de 80 metros. Aseveró que sólo buscan obstaculizar el asunto por razones políticas, en lugar de sacar adelante el proyecto para garantizar el abasto de agua para la ZMG.



Olguín Rojas añadió que con una cortina de 80 metros también se inundarán los poblados de Temacapulin, Acasico y Palmarejo. Aseguró que la mayor parte de los habitantes de estas comunidades aceptaron la reubicación y han sido indemnizados.



La diputada reconoció que los votos de las fracciones parlamentarias de PRI y Movimiento Ciudadano son necesarios para aprobar un nuevo convenio de distribución de agua de la presa El Zapotillo o presentar alguna controversia constitucional.



"Es momento de dejar los colores de lado y de salir adelante con este proyecto que es positivo, ahora lo que dicen que van a regresar el agua contaminada, con el trasvase, es totalmente falso porque en el convenio de 2005 se establece y Guanajuato se compromete que el agua la regresará debidamente tratada", concluyó la priista.



Tras presentar el estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que buscará renegociar con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el convenio que establece los porcentajes de la distribución de agua de la Cuenca del Río Verde, con el principal objetivo de buscar un nuevo acuerdo con el organismo federal y el Gobierno de Guanajuato, pero que favorezca a Jalisco. Los porcentajes serían 76 por ciento para Jalisco y 24 para Guanajuato.



