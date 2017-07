Presidente municipal de Tala ignora campamentos de cártel y desapariciones

Los grupos, que se calculan de 100 personas, pasaron desapercibidos para la autoridad local, que se enteró por los medios

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUL/2017).- El alcalde de Tala, Aarón César Buenrostro Contreras, se enteró por los medios de comunicación de las denuncias sobre desapariciones que llevaron a las autoridades a investigar en ese municipio la existencia de campamentos levantados por la delincuencia organizada, y en los que se entrenaban civiles privados de la libertad para forzarlos a integrarse al cártel Nueva Generación.

“En lo que va de esta administración ha estado muy tranquilo todo. Por los medios de comunicación ya nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en esa localidad de Navajas, que es prácticamente en el cerro”, admitió Buenrostro Contreras.

Las denuncias de desapariciones llevaron a las autoridades a investigar en Tala, donde dieron con estos campamentos en los que se retenía a civiles, confirmaron autoridades la semana pasada, cuando una de las víctimas escapó y los llevó a uno de ellos.

Se presume que eran grupos de 100 personas; unos 60 criminales que mantenían cautivos y entrenaban a unos 40 reclutas. Toda esa gente, sin embargo, pasó inadvertida para las autoridades municipales que aseguraron ignorar que en su territorio ocurriera esta actividad.

El 21 de julio el fiscal general, Eduardo Almaguer, informó que investigaban seis denuncias de desaparición en ese municipio. Eran personas que habían ido por trabajo a Tala pero ya no regresaron.

Antes, la Fiscalía detuvo a una persona que reveló que había campamentos para adiestrar reclutas, pero el municipio nunca advirtió tales edificaciones.

Buenrostro justificó que los desaparecidos no eran de Tala, sino de la Zona Metropolitana de Guadalajara, razón por la que no tenían denuncia de sus habitantes. Y si no se daban cuenta de los movimientos, se debió a que los campamentos estaban ocultos e inaccesibles.