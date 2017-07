Acusan a alumno de CUCEA de contestar 504 pruebas

Leonardo Castañeda sostiene que los profesores proporcionaron las respuestas a sus alumnos

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUL/2017).- Leonardo Castañeda, estudiante de Contabilidad del CUCEA, reveló que fueron los profesores quienes entregaron el examen y sus respuestas a los alumnos y no él; además agrega que el Centro Universitario de la UdeG lo acusa no de haberlas filtrado, sino de haber contestado 504 pruebas.

Castañeda probó que mediante un correo electrónico, el doctor José Chávez Pérez, presidente de la Academia de Contabilidad, instruyó a los docentes que compartieran con sus alumnos las respuestas del examen departamental semanas antes de presentarlo.

Con fecha del 25 de abril, el correo enviado por Ana Bertha Hernández Lozano, secretaria de la Academia, especifica: "Por este medio les enviamos los reactivos para el examen departamental de Contabilidad 2017 A, favor de enviar a sus grupos."

No sólo se trata de la primera vez que los profesores reciben esta instrucción, sino que también por primera ocasión, a los estudiantes de primer semestre se les permitió presentar el examen de manera remota, es decir, sin necesidad de estar en un aula de la universidad a una hora específica.

Estas facilidades, considera Castañeda, se proporcionaron con el objetivo de que los alumnos obtuvieran una nota alta y por consiguiente, la calificación de los profesores del departamento también subiera.

"El examen tiene la finalidad de evaluar a los maestros, ese es el objetivo, es el examen de conocimientos generales de la materia y también evalúa a los profesores. Creemos que la intención era ayudar a los compañeros para que también suba su promedio y al jefe de departamento, que tiene menos de un año, se le reconozca un buen trabajo", detalló.

El examen en línea fue programado para el 11, 12 y 13 de mayo. Sin embargo, 504 estudiantes lo contestaron en menos de cinco minutos y el sistema emitió una alerta.

"Su determinante para saber si eras culpable o no es el tiempo, menos de cinco minutos eres culpable e hiciste trampa", sostuvo. "Los compañeros, su único error fue seguir la instrucción al pie de la letra, no son responsables de esto, los responsables son los académicos."

Los más de 500 alumnos fueron señalados de haber hecho trampa y se les anularon los 10 puntos que valía el examen.

"Me queda claro que cuando se detecta que tantos alumnos lo hicieron tan rápido, pues no van a asumir su responsabilidad y van a buscar a un culpable, en este caso me señalan a mí porque pertenezco al grupo político contrario."

Inicia persecución en su contra

Leonardo Castañeda, quien es vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de Contabilidad y comenzará el séptimo semestre, se enteró tiempo después de que la Universidad lo señalaba como el responsable de haber contestado las pruebas.

"Me empiezan a señalar directamente a mí como la persona que contestó los exámenes, no como quien distribuyó las respuestas. Jesús Medina, presidente de la FEU, salió a declarar que yo las distribuí para ganar popularidad, lo cual es totalmente falso, yo nunca las tuve en mi poder."

"Empiezan a atacar a mi grupo, a mí, empiezo a sentirme perseguido y atacado por las personas de su grupo político y por quienes leían mentiras en internet."

El 29 de mayo, una abogada de asuntos jurídicos lo citó y le envió un oficio, mismo que él contestó argumentando con pruebas que él no pudo haberlos contestado.

Apunta que cada estudiante tiene un usuario y contraseña para ingresar al sistema virtual y que además, los profesores les dan otra clave para acceder al examen, por lo que es imposible que él hubiera contestado 504.

Hasta el 5 de julio, lo citan a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones donde es acusado por José Alberto Becerra, Secretario Académico del CUCEA. En esa reunión no se le permitió hablar ni presentar pruebas, tampoco se le informó del dictamen.

El 14 de julio, en reunión del Consejo de Centro (del cual él forma parte) se votó por la sanción de Castañeda, pero de nuevo, a él no se le permitió hablar ni participar.

Originalmente la sanción iba a ser siete meses de suspensión, sin embargo, se aprobó que fuera de tres meses y medio.

A los 504 estudiantes se dictaminó que cursaran un taller normativo de ética y reglas de la Universidad, el cual no se ha agendado.

Castañeda asegura que se trata de una persecución con tintes políticos plagada de irregularidades, por lo que el 14 de agosto, cuando se reinicien actividades en la UdeG, presentará un recurso de revisión ante el Consejo Genaral Universitario y también una queja ante la CEDH de Jalisco.