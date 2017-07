Mesón de la Misericordia recibe premio de Fundación Simi

La asociación se haceo acreedora a un cheque por 30 mil pesos, así como el pase directo para representar a Jalisco en el certamen nacional

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUL/2017).- El Mesón de la Misericordia Divina A.C., dedicada al apoyo de personas que viven con VIH y Sida, recibió hoy el premio Unidos para Ayudar en la ceremonia de Premiación Nacional del Altruismo delegación Jalisco, que año con año otorga la Fundación del Dr. Simi A.C.

La asociación se hizo acreedora a un cheque por 30 mil pesos, así como el pase directo para representar a Jalisco en el certamen nacional, que se desarrollará el próximo mes de noviembre, en la Ciudad de México.

El director general del Mesón, José Manuel Salcedo Alfaro, aseguró que todo el equipo que integra la asociación ha hecho frente a las dificultades y circunstancias de falta de recursos, con la apuesta de brindar esperanza e interés por los demás.

“Mi reconocimiento a todas las instituciones participantes, yo sé que todas compartimos lo que he dicho, todas tenemos esos momentos difíciles, no es fácil apostar por el otro, no es fácil apostar por estas causas, que de pronto parecieran estar perdidas, no es fácil apostar por ese futuro que se pronto se nos escapa de las manos”.

La Premiación Nacional del Altruismo también otorgó el galardón Por un País mejor 2017 a la hermana Martha Josefina Rea González, quien se hizo acreedora a una medalla de plata.

La hermana lidera el Centro de Formación para la Tercera Edad Madre Teresa de Calcuta A.C., con 15 años de historia, donde se atiende a personas adultas mayores.

En su intervención, la hermana felicitó a todas las asociaciones por su misión y trabajo a favor de los que más lo necesitan. En su caso, dijo que espera que poco a poco la sociedad vaya recuperando el respeto a los adultos mayores, su sabiduría y experiencia.

La elección de los ganadores fue por parte de un jurado integrado por representantes de la Fundación Dr. Simi, del ámbito empresarial, universitario y de medios de comunicación.La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jalisciense, en el Centro tapatío.

