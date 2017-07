'El déficit de agua en la metrópoli es mayor'

Alcaldes y diputados de MC denuncian que el déficit ya se ubica en 9.9 metros cúbicos por segundo, por eso se pronuncian contra el trasvase a Guanajuato

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUL/2017).- Los más de tres mil litros de agua por segundo que faltan a Guadalajara es el cálculo que hace el SIAPA sólo en su red de distribución y no en la metrópoli entera. En realidad, el Área Metropolitana de Guadalajara necesita 9.9 metros cúbicos por segundo: nueve mil 900 litros. El triple.

Sólo Tlajomulco, localidad que no está en las redes del SIAPA, registra un déficit de 1.2 metros cúbicos. Por eso analiza la contratación de un crédito para comprar agua de la red de distribución del organismo operador. De lograrse, dice el presidente Alberto Uribe, este mismo año el municipio recibiría un porcentaje más, lo que relajaría la extracción de pozos.

Debido a ese estatus, los alcaldes del Partido Movimiento Ciudadano llamaron ayer al gobernador, Aristóteles Sandoval, a que “defienda los intereses de los jaliscienses” e impida el trasvase de agua desde la Presa El Zapotillo a León, Guanajuato.

Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, expuso que tras revisar el estudio de la UNOPS que convenció al gobernador de construir la cortina elevada en El Zapotillo (de 80 a 105 metros de altura), se consideró que los 5.6 metros cúbicos por segundo que se obtendrían del Río Verde podrían aprovecharse a totalidad en Jalisco: dos para Los Altos y 3.6 para el Área Metropolitana de Guadalajara.

Según los cálculos hechos por los equipos de trabajo de los municipios y los diputados, incluso del Colegio de Ingenieros y la Cámara de la Construcción, obtener un gasto firme de 7.5 metros cúbicos por segundo a partir de una cortina alta “es una fantasía”, pues no hay tal cantidad. La UNOPS misma deja en claro el factor cambio climático como una variable que eventualmente disminuirá el caudal del Río Verde.

Ese “escenario realista”, subrayó el alcalde tapatío, permitiría a municipios y Estado establecer una mesa de trabajo, considerar las opiniones del Observatorio del Agua y “afinar los detalles de un nuevo acuerdo de distribución bajo la premisa de no al trasvase y una cortina de 80 metros”.

Esta solución, agregó, sería de apenas el 58% del agua que necesitan Los Altos de Jalisco y Guadalajara, y por eso es que no debe permitirse la entrega desde Jalisco hasta Guanajuato, pues entonces las cifras ya no darían.

“La realidad es que esta historia de que si subes la cortina reúnes más agua y alcanza para todos, es falsa. Esa historia no es cierta”.

Aunque se espera que el gobernador reconsidere la propuesta hecha por los emecistas, la bancada naranja en el Congreso del Estado está preparada ante una eventual negativa. “Desde el Congreso (…) no se va a avalar el convenio con la altura de la cortina a 105 metros que, por garantizar el agua de Guanajuato, inunde a Temacapulín y ponga en riesgo el agua para Jalisco. Se va a presentar un acuerdo legislativo exhortando al gobernador para que se cancele el convenio de 2005, y el nuevo convenio entre Conagua y Jalisco incluya los siguientes puntos: el agua es para Jalisco, no al trasvase a Guanajuato, cortina de la presa a 80 metros de altura y no vamos a inundar Temacapulín”.

El convenio se puede hacer, “pero dirigido a la realidad”, agregó el líder de MC en el Congreso estatal, Ismael del Toro. “No hay agua para 105 metros, esa no es agua para Jalisco y sería para León. Vayamos a gestionar un nuevo convenio con condiciones reales. Es clarificar: la cortina (de El Zapotillo) está hecha y los estudios. Eso no ajusta para León; sólo para Jalisco”.

Adicionalmente, en el Congreso de la Unión los diputados de esa fuerza política presentarán un acuerdo legislativo “para que el Congreso promueva una controversia constitucional por la omisión de la aprobación que valide el otorgamiento del derecho de vía para la construcción del acueducto de Los Altos a Guanajuato”, agregó Enrique Alfaro, quien concluyó que la tónica del mensaje no busca confrontación, sino “solidaridad” para aprovechar el agua que necesitan Los Altos y Guadalajara para su desarrollo.

No hay condiciones para el trasvase: Observatorio

Guillermo Márquez, titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, coincidió con los alcaldes y diputados emecistas, en el sentido de que no hay condiciones para el trasvase de agua de Los Altos de Jalisco hacia el Estado de Guanajuato.

“Esto se ha demostrado con las recomendaciones que se han emitido y con los propios documentos oficiales de la Comisión Nacional del Agua y del organismo estatal. Recordemos que, de parte de la Comisión Estatal de Agua, se emitieron unas fichas técnicas hidrológicas municipales en el 2015 y prácticamente todos los municipios que están en la Cuenca del Río Verde no tienen disponibilidad, excepto Yahualica, aunque tiene muy poca”.

En cuanto a las aguas superficiales, explicó, todas están en veda y eso significa que no hay disponibilidad para las demandas locales.

Por eso apoyó la postura de los presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, emitida ayer, pues indicó que señalan lo que ya era evidente. “En el propio decreto de 1995, donde a pesar de que dicen que esta presa (El Zapotillo) se llevará a cabo siempre y cuando no afecte los derechos de terceros, al dejar fuera a los sectores pecuario, agrícola, industrial y de servicios, está afectando derechos de terceros. Coincidimos en que ese es el punto de partida con ese decreto y que a la fecha de su emisión a la actualidad han existido muchos cambios”.

El titular del organismo acentuó que, al igual y como lo señaló Enrique Alfaro, ellos tampoco pudieron leer el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) cuando fue presentado por el gobernador el pasado 26 de junio, en el marco del anuncio de que la cortina de El Zapotillo iría a 105 metros.

“Nunca lo dieron a conocer. Había unos avances a principios de 2017, pero ellos señalaban que no se debía considerar eso como definitivo y finalmente el día que hicieron la presentación del resumen ejecutivo es cuando los suben a la página para poderlo descargar. Pero antes no estuvo disponible”.

GOBIERNO DEL ESTADO RATIFICA DEFENSA DEL LÍQUIDO PARA JALISCO

Al recalcar que su prioridad es garantizar el abasto del agua para el Área Metropolitana de Guadalajara y Los Altos, el Gobierno de Jalisco ratificó que defenderá el líquido que le corresponde al Estado ante la construcción de la Presa El Zapotillo.

Mediante un comunicado, el Estado recordó que el 29 de junio pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval, a partir de los resultados del estudio realizado por la ONU Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), planteó la necesidad de realizar un nuevo convenio de distribución con el Gobierno de Guanajuato que, a diferencia de los anteriores signados en los años 2005 y 2007, salvaguarde a plenitud el abasto y la infraestructura hídrica para Jalisco.

Este estudio realizado por la UNOPS, “único en su tipo en México”, establece que, con una cortina a 105 metros u 80 metros, los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo quedarían en situación de riesgo ante una crecida en el embalse, por lo que es necesario su reasentamiento.

Tras la rueda de prensa de alcaldes y diputados emecistas, indicó que si se cuenta con estudios técnicos que puedan contrastar la pertinencia de la presa a 105 metros de altura, así como el trasvase a León, Guanajuato, que los presenten. “Estos tendrían que hacerse públicos y ser llevados a la Comisión Nacional del Agua, que como instancia federal y conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Aguas, es la dependencia responsable de la obra”.

Insistió en que garantizará la defensa del agua que le corresponde a Guadalajara y a Los Altos; esto es, 76% del caudal del Río Verde.

¿Qué garantiza el Ejecutivo?

1.- La defensa del agua que le corresponde a Guadalajara y a Los Altos; esto es, 76% del caudal del Río Verde.

2.- Que se asiente en el nuevo convenio con Guanajuato y el Gobierno federal la infraestructura necesaria para que el agua llegue a ambas regiones del Estado (Los Altos y Guadalajara). Y no aceptará, bajo ninguna circunstancia, que llegue una gota de agua a Guanajuato si antes no llega a Jalisco.

TLAJOMULCO PLANEA TRATAR AGUA

Van por crédito millonario

El Ayuntamiento de Tlajomulco y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) están en pláticas para que el organismo operador permita la entrega de un porcentaje del caudal que viaja por el Canal de Las Pintas. Si el director, Aristeo Mejía, y el presidente de la Junta de Gobierno, Francisco Ayón, acceden, Tlajomulco solicitará un crédito de 400 millones para la construcción de una planta potabilizadora.

El alcalde Alberto Uribe Camacho afirma que no estaba en sus planes contratar un crédito, pero al tener listo un predio de más de dos hectáreas junto a El Zapote, justo sobre un paso natural del canal, cambió su opinión al respecto.

“Este año voy a pedir el crédito. Si (en el SIAPA) me autorizan el agua, este año mismo estoy pidiéndolo y estoy licitando para arrancar una planta potabilizadora que pueda tratar esta cantidad de 500 litros por segundo. No me tiembla la mano para endeudarme por un tema de estos”.

Tlajomulco registra actualmente un déficit de 1.2 metros cúbicos por segundo, que significan mil 200 litros. Una de las zonas con más problemas es la de los nuevos fraccionamientos construidos en las proximidades de la Carretera a Chapala. El presidente afirma que se han hecho varias perforaciones de pozos (la única fuente de abasto para los habitantes de ese municipio), pero ninguna ha tenido éxito.

“Por eso la zona está en veda de vivienda, porque no podemos seguir construyendo más. Hacemos pozos y no encontramos agua en ningún lado. Es ahí a donde irían los primeros 500 litros… para toda esa zona. No va a estar este año. Necesito los 400 millones”.

Tlajomulco también proyecta la compra de entre 300 y 400 litros por segundo adicionales al SIAPA, por un costo de entre ocho y 10 pesos por cada uno, y también se ha hecho la solicitud de que al menos un metro cúbico (mil litros) del agua del Río Verde se quede en esa localidad, una vez que la presa derivadora de El Purgatorio entre en operaciones.

En la actualidad, el municipio se encarga de surtir con pipas las viviendas que reportan desabasto, por lo que la compra de un caudal adicional y permanente significa ahorros. “Es un costo altísimo para el gobierno municipal estar contratando pipas para la ciudadanía”.

Alberto Uribe afirma que el SIAPA sí está en condiciones de entregar agua del canal, pues no es necesariamente de esa fuente de la que abastece a Guadalajara.

Sin embargo, esperará a que los funcionarios de primer nivel en la operadora metropolitana le confirmen la cesión de 500 litros por segundo para solicitar el crédito.

LOS ALTOS

Pagan 10 millones por predio; ocultan nombre

Los habitantes de Temacapulín ya habían retomado la calma. El debate público sobre la altura de la Presa El Zapotillo, y en consecuencia el futuro del poblado, redujo en intensidad desde que una suspensión detuvo los trabajos en 2013. A partir de eso, hubo quien usó el dinero que le pagó el Estado por su vivienda, como Jesús Gutiérrez Espinoza, para comprarse un nuevo predio y fincar una segunda vivienda. Allí, en Temaca.

Jesús Gutiérrez recibió más de dos millones de pesos por su casa. Con esa cantidad también se compró dos viviendas para sus hijos en otro Estado. Pero no ha sido el que más dinero ha recibido del Estado.

Según la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua (CEA), existe un pago por 10.2 millones de pesos, sólo por un espacio. No se especifica si es un predio o una casa; tampoco sus dimensiones. Y clasifica al vendedor como “confidencial”.

Ese es el monto más alto que el Gobierno del Estado ha erogado por la firma de un solo convenio, tanto en Temacapulín como en Palmarejo. Sin embargo, ha efectuado un pago por 5.3 millones, otro por 6.6 millones y dos más por siete millones de pesos, cada uno.

Esos son los montos máximos que se han autorizado para la compra de espacios. Sin embargo, en el otro extremo hay gastos que van de los 12 a los 100 mil pesos. Todos, independientemente del costo, están categorizados como “confidenciales”.

Desde que está activa la previsión de reubicar a los pobladores de ese lugar, ubicado en el municipio de Cañadas de Obregón, el Estado ha intentado convencer a las personas para comprarles su espacio, o bien, habilitarles uno nuevo. El predio de Talicoyunque, ubicado en una zona próxima, pero más alta que Temacapulín, se urbanizó con ese fin. Hoy está subutilizado.

La CEA ha pagado 124.8 millones de pesos para firmar 52 convenios en la localidad de Palmarejo, y 164 compraventas o reubicaciones en Temacapulín. Según esa dependencia, las obras para el nuevo centro de población, que en su momento fue bautizado por la autoridad estatal como “Nuevo Temaca”, registra apenas un 25% de avance y un gasto erogado por 46.7 millones de pesos.

Finiquitan contrato con constructora

El Gobierno de Jalisco finiquitó el contrato con la compañía constructora de la Presa El Purgatorio el 5 de octubre de 2016, dos meses antes de la fecha de terminación de los trabajos de la primera etapa.

Así lo revelaron documentos proporcionados por la Comisión Estatal del Agua (CEA) por medio de una solicitud de transparencia.

En el año 2013 iniciaron los trabajos de la presa derivadora y la planta de bombeo de El Purgatorio para llevar 5.6 metros cúbicos de agua por segundo del Río Verde a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es el segundo proyecto de importancia para la ciudad después de la Presa El Zapotillo.

La empresa encargada era la española Isolux, con razón social “Constructora Presa el Purgatorio SPU S.A. de C.V.”, a quien se pagaría un monto de 660 millones de pesos por la obra. Sin embargo, los trabajos quedaron suspendidos desde julio de 2015 por problemas económicos de la compañía, como lo dio a conocer la Comisión Estatal del Agua en septiembre de 2016, más de un año después.

Actualmente, la Comisión informa que se lanzará una nueva licitación para continuar con la obra.

Por su parte, la empresa Isolux pidió un concurso de acreedores a principios de este mes en su junta de accionistas y cedió el control de la compañía a la banca. Tiene una deuda de mil 600 millones de euros.

TELÓN DE FONDO

Concluye estudio de la UNOPS

Luego de la conclusión del estudio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), el gobernador confirmó que la cortina de la Presa El Zapotillo tendrá una altura de 105 metros.

El cambio (antes defendió una cortina baja) fue consecuencia del diagnóstico sobre la Cuenca del Río Verde, en donde se evaluaron cinco escenarios diferentes de distribución de agua. En conclusión, éstos advierten que, aún con una cortina de 80 metros, los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo estarían en riesgo inminente de inundación.

“Jalisco atenderá una cortina de 105 metros con un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo. Este diagnóstico ratifica que no es posible y no pondremos en riesgo una vida humana. Temaca no puede vivir bajo diques”.

Así, refirió, se aprovecha el total de la capacidad del embalse, pero con un caudal menor al que proyectaban los estudios de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), que era de 8.6 metros cúbicos.

Sin embargo, se comprometió a que Jalisco buscará un nuevo convenio con el Gobierno de Guanajuato y la Conagua que asegure un porcentaje de 76% para Jalisco y 24% para Guanajuato, pero que la cuota para esa Entidad esté determinada por la disponibilidad de agua no por una cuota fija.



Aristóteles defendió que la metodología del estudio se ha replicado en Estados Unidos, Alemania Brasil, Colombia y Corea del Sur, entre otros.

Hasta la fecha, el Gobierno de Guanajuato no ha respondido a una solicitud de entrevista sobre el estudio y la nueva propuesta de distribución del Río Verde.

Con la cortina a 105 metros de altura, el Gobierno de Jalisco pretende dotar de agua a Los Altos de Jalisco, Guadalajara y León (Guanajuato).

CLAVES

Reingeniería pendiente

Diagnóstico. Luego de las conclusiones del estudio de la UNOPS, el gobernador anunció que establecería una mesa de trabajo con el organismo internacional para hacer una reingeniería a la gestión del agua, la cual modificará la estructura gubernamental de su manejo, incluyendo a la Comisión Estatal del Agua (CEA). Sin embargo, no hay novedades al respecto.



Ahorro. Para proteger el agua, Aristóteles Sandoval llamó a los municipios y legisladores a realizar las reformas necesarias. Por eso el Gobierno impulsará el desarrollo de tecnologías en el campo que garanticen mayor producción, rendimiento, eficiencia en el riego y reutilización de aguas residuales, pues el campo de Jalisco consume 70% del agua que se extrae diariamente.

Abuso. También reconoció que deben cambiar los patrones de consumo actuales, pues existen colonias tapatías donde el promedio de consumo por persona es de 400 litros al día, mientras la media recomendada es de 150 litros.

Modificaciones. La reingeniería incluye los siguientes puntos: reformas para la gestión del agua, que incluyen a la CEA; inversión en infraestructura para reducir el número de litros desperdiciados por fugas; estudio de las aguas subterráneas para conocer su disponibilidad y la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, así como infraestructura para el saneamiento y tecnologías para el campo.