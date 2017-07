Entregan paquetes escolares en 123 municipios de Jalisco

Miguel Castro exhortó a presidentes municipales a entregar en tiempo y forma los paquetes

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- El secretario de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), Miguel Castro Reynoso, exhortó a los presidentes municipales de Jalisco, a que preparen bien su logística y entreguen en tiempo y forma los paquetes escolares gratuitos.



Lo ideal, dijo, es que los niños obtengan sus mochilas con útiles en los primeros días del inicio del ciclo escolar 2017-2018, por lo que también pidió a los papás que no compren nada y esperen en tiempo y forma los apoyos.



"Quienes no hayan entregado o no hayan terminado de entregar las mochilas con útiles escolares en el regreso al periodo escolar, que es a partir del día 21 de agosto, se pueda intensificar de manera ordenada la entrega".



Los paquetes escolares ya se entregaron en 123 de los 125 municipios del Estado. Sólo falta completar la entrega en Tonalá y Tala.



Sin embargo, la responsabilidad ya recae en manos de los gobiernos municipales, que deben entregarlos a tiempo.



"Está garantizada la entrega de mochilas y útiles escolares, para todos los estudiantes que en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria se atienden en los más de 11 mil planteles en los 125 municipios de Jalisco".



Por otro lado, Castro Reynoso mencionó que la dependencia que dirige ya entregó 30 mil paquetes de Bienevales, lo que representa un avance del 75%, con fecha límite al 18 de agosto para otorgar la totalidad.



Reiteró que los Bienevales están garantizados para todos los adultos mayores y personas con discapacidad que estén inscritos en el programa.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR