Estudiar y trabajar, un reto lleno de ventajas

Aprovecha tu tiempo y alcanza tus metas cursando una licenciatura ejecutiva

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- Ingresar a la universidad implica una gran responsabilidad, además de dedicar una gran cantidad de tiempo y energía al estudio, por lo que adultos que trabajan ven difícil continuar su preparación universitaria, sin embargo, combinar las responsabilidades laborales simultáneamente a las académicas, es una opción viable.

Estudiar y trabajar al mismo tiempo exige un gran esfuerzo, pero nada imposible. El que seas exitoso en ambas esferas depende de que aprendas a administrar tu tiempo. Los beneficios obtenidos de ambas experiencias servirán para un mejor futuro profesional. Al finalizar la licenciatura, el estudiante podrá aspirar a mejores oportunidades laborales.

Para lograr realizar ambas actividades, es necesario revisar qué modalidad se acomoda más a tu estilo de vida y a la carrera que se desea estudiar. Algunas universidades cuentan con las licenciaturas ejecutivas, éstas son una modalidad ideal para adultos que trabajan, ya que, están construidas con un modelo educativo para mayores de 24 años, con la finalidad de que estudien sin descuidar las actividades profesionales y viceversa.

La UNITEC ofrece siete carreras diferentes en esta modalidad. Ma Estheer Palomera Contreras, estudiante de dicha universidad en la licenciatura ejecutiva de psicología, cuenta su experiencia estudiando y trabajando simultáneamente:

“Yo nada más hice la primaria y, después de casada, hice la secundaria abierta; la preparatoria la estudié a los 3 años con mi hija la mayor, pero dejé de estudiar durante 16 años por atender a mis hijos: tengo 5 hijos y 11 nietos. Desde que estuve en la preparatoria, me gustó mucho la Psicología. Me sigue gustando mucho y me ha servido mucho, sobre todo en lo personal y en lo familiar. Me incliné por la UNITEC, más que nada porque quería el curso en línea. Es mucho esfuerzo. Le pone uno el 100%. Cada día tengo que planear lo que voy a hacer en el estudio. Yo creo que el estudio no es para la gente inteligente, es para el que quiere. Y yo quiero y nadie me va a parar. Es una experiencia muy bonita, pero también es un ejemplo para los hijos, los nietos, los compañeros”.

Otro caso similar es el de Adriana Mireya Salazar Escalera, estudiante de la UNITEC en la licenciatura en administración de empresas híbridas. Ella trabaja en Citi Banamex por las mañanas, mientras que por las tardes asiste a clases o estudia en línea, según los deberes del día. Si bien reconoce la dificultad de realizar ambas cosas, disfruta de la licenciatura:

“A veces hay que sacrificarse, sobre todo con las desveladas; me acuesto a las 3 de la mañana, duermo por 2 horas y otra vez a trabajar. Pero sí he podido salir adelante, a pesar de que a veces la vida te pone muchas trabas y de que estoy casada. Al terminar la carrera, me gustaría tener un mejor puesto o cambiar completamente de trabajo, en algo que sea afín a mi licenciatura. Me gusta el área financiera y la mayoría de mis trabajos han sido con mover efectivo”.

Como ellas, más personas pueden lograr sus sueños académicos y profesionales gracias a las licenciaturas ejecutivas, y tú, ¿estarías dispuesto a estudiar y trabajar para cumplir tus sueños profesionales? Conoce más sobre las Licenciaturas Ejecutivas de la UNITEC.