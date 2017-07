Dan estadio a los Charros por diez años

Como contraprestaciones, mantendrá la escuela de beisbol y el mantenimiento de la zona, entre otras

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- Los Charros de Jalisco aseguraron tener estadio por los próximos diez años. Diputados dieron el aval para que la empresa Juegos y Espectáculos de Beisbol Charros de Jalisco tenga la administración y control de la operación del Estadio Panamericano de Atletismo de Zapopan por una década. La petición había sido bateada hace un año por el Congreso y se modificó para ser aprobada. La solicitud original era extender por 50 años el convenio entre la empresa y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), que tiene la posesión de las instalaciones deportivas en comodato del ayuntamiento de Zapopan.



El presidente de la Comisión Hacienda, Ismael del Toro Castro, argumentó que el cambio de postura se debió a que, además de la reducción del periodo, hubo otras adecuaciones al convenio, como que el inmueble no podrá utilizarse para fiestas o eventos privados que no sean juegos de beisbol. Argumentó que fue el Ayuntamiento de Zapopan quien negoció con los vecinos y también le corresponderá vigilar que la empresa respete los acuerdos sobre los niveles de ruido y permitir el ingreso público al estadio cuando no sea temporada.



Además, se pone como requisito que se mantengan acciones ya vigentes, como la escuela de beisbol, programa de acceso gratuito a estudiantes destacados y la colaboración para el mantenimiento de la zona aledaña.



En el acuerdo se argumenta que el desarrollo del proyecto "Parque Central Zapopan", anunciado por el ayuntamiento, contribuirá a atender las necesidades de los vecinos en materia de seguridad, estacionamiento y recreación.



Definen convocatoria para la Comisión Seleccionadora del SEA



En sesión del pleno del Congreso fue aprobada la convocatoria para la integración de la Comisión que Seleccionadora del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). La comisión será la responsable de elegir a los integrantes del Comité de Participación Social del SEA. Además, se le dan facultades para que también participe en el nombramiento de otros comités que sean requeridos mediante convocatorias que emita el Congreso.



La Comisión estará conformada por nueve personas que tengan una residencia mínima de tres años en el estado de Jalisco. Cinco de sus integrantes saldrán de la convocatoria a universidades públicas y privadas, los otros cuatro integrantes emanarán de organizaciones de la sociedad civil. Estos cargos serán honoríficos y serán por tres años. El registro de interesados en formar parte de la comisión será del 14 al 17 agosto y debe estar nombrada a más tardar el 14 de septiembre.



De acuerdo con el calendario marcado por los diputados, el Comité de Participación Social y las leyes secundarias del SEA se aprobarán en septiembre. Los nombramientos de funcionarios que integrarán el sistema se definirán en los dos últimos meses del año



Aprobada la Ley de Protección de Datos Personales



En fecha límite marcada a nivel federal, los diputados locales aprobaron la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, junto con modificaciones a la Ley de Transparencia



Las nuevas disposiciones tienen el propósito de establecer las bases para tratar de garantizar el derecho de cualquier persona a la protección de su información personal en posesión de dependencias públicas.



