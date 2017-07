Otras 70 familias son susceptibles a indemnización por El Zapotillo

El titular del CE, Tito Lugo, anunció que no se harán construcciones mientras no se termine de conveniar con las familias

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- Desde el anuncio del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, acerca de que la presa del Zapotillo se construirá a 105 metros, hace casi un mes, se sumaron 70 casos más de familias de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, susceptibles a recibir una indemnización o ser reubicadas.



En rueda de prensa, el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Tito Lugo, señaló que, sin contar a las 70 nuevas familias, en todo el proceso que se ha tenido por años con los pobladores de la zona, se ha indemnizado a a 65 personas de Temacapulín y a cinco de Palmarejo.



Están pendientes por pagar a 42 familias de Acasico, 14 de Parmarejo y 189 de Temacapulín, de un total de 540 viviendas, lotes y construcciones como bodegas, establos, locales comerciales y edificios, entre otras fincas.



Reiteró que no se harán construcciones, mientras no se termine de conveniar con el 100% de las familias, como lo pidió el gobernador.



"Una de las condiciones que está poniendo, es de que la presa no se va a cerrar si no está al 100% terminado todas las afectaciones".



Señaló que desde el anuncio del gobernador, luego de quedar terminado el estudio que realizó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), se formó una sola comisión en la que está la propia CEA y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que los datos ya están alineados entre ambas dependencias y el gobierno estatal.



Sin embargo, desconoce del "comando" especial del que informó Sandoval Díaz, donde estarían involucradas las diversas dependencias competentes para tratar los temas de las familias, así como el comisionado de Derechos Humanos.



En cuanto a recursos, en el total de indemnizaciones y trabajos en la zona se han invertido 320 millones de pesos, y faltan por invertir otros mil 200, los cuales tienen que venir de la federación.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR