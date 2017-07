Ciudadanos eligen obras en 12 municipios de Jalisco

La Sedis anunció los resultados de la estrategia de presupuesto participativo ‘Vamos Juntos’

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) anunció los resultados de la votación de la estrategia de presupuesto participativo "Vamos Juntos" en la región Altos Sur, que contempla una inversión de 80 millones de pesos para obras en 12 municipios del Estado (una por Ayuntamiento).



Miguel Castro Reynoso, titular de la Sedis, informó que participaron 61 mil 632 personas en la consulta pública abierta -que costó 300 mil pesos- realizada en 56 centros de votación fijos y 14 itinerantes el pasado 16 de julio. Los proyectos ganadores fueron de infraestructura de calles, caminos y carreteras; espacios públicos y deportivos; y propuestas de agua potable, en ese orden.



Castro Reynoso indicó que aunque el techo presupuestal de "Vamos Juntos" corresponde a 80 millones de pesos, luego de los talleres que se realizan con las comunidades detectan más necesidades, por lo que a veces hacen más obras con presupuesto ordinario además de las ganadoras. Dijo que por ejemplo en la región Norte se destinaron 80 millones pero la inversión llegó a los 200 millones.



"Cuando el gobernador acuda a ir a firmar sobre los compromisos que se votaron, adicionalmente las secretarías van a revisar las que no fueron votadas, por lo tanto la inversión siempre es mayor. Aquí hay una inquietud del presidente de Mexticacán en el tema de la Prepa. Lo que yo no puedo es modificar un proyecto votado", precisó el titular de Sedis sobre una petición de que también se hiciera una cancha de usos múltiples en la preparatoria de Mexticacán pese a que este proyecto quedó en segundo lugar, tras el de "rehabilitación del parque recreativo del Sistema DIF Municipal".



Castro Reynoso estimó que las obras iniciarán en los próximos 45 o 50 días. Asimismo recordó que han realizado ejercicios de "Vamos Juntos" en Villa Purificación, Costa Sur, Tonalá, Región Norte, San Pedro Itzicán, Lagunas, Sureste y Altos Sur. "Ahora estamos en proceso en Altos Norte, se va a votar a finales de agosto y arrancamos talleres en Valles la siguiente semana".



Prometen informar sobre gasto total en ejercicios



Miguel Castro Reynoso, titular de Sedis, detalló que el ejercicio de presupuesto participativo en la región Altos Sur -que se hizo en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)- tuvo un costo de 300 mil pesos, aunque prometió que informará próximamente sobre el costo total de las votaciones en todas las regiones.



En la ratificación de mandato del alcalde Enrique Alfaro en Guadalajara, por ejemplo, se van a gastar tres millones de pesos para un estimado de 70 mil votantes (participación parecida a la que tuvo esta estrategia). Al respecto, Castro Reynoso dijo que las comparaciones en muchos casos no son odiosas, sino que pueden ser muy útiles. "Lo que vale la pena señalar es que cuando la gente ve una urna del IEPC nos dice: esto sí es serio. Cuando en un ejercicio la sociedad se compromete, aportan. En verdad que cuando se quiere sí se puede lograr un ejercicio con un resultado interesante a un costo muy bajo".



Jesús Salvador Ríos Martínez, director general de estrategias sociales de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, agregó que los talleres en los que participaron 150 ciudadanos no tuvieron un costo ya que apoyan los presidentes municipales y los propios comités en temas de mobiliario, instalaciones o equipo de sonido. Lo que sí absorbe la Sedis son aspectos como el hospedaje en el día de elección o la gasolina. "La urna electrónica lleva una bam, debe de tener cierto chip, en esta ocasión el IEPC nos evitó ese gasto y ellos corrieron con ese insumo. Los alimentos los brindaron los municipios".



Guillermo Alcaraz, presidente del IEPC, puntualizó que su aportación fue en la parte logística, recursos humanos y costos de datos (que se paga de manera permanente) que se requieren para la transmisión de los resultados, que se pagan con alguna telefónica. "Hemos encontrado la estrategia que nos ha permitido sumar esfuerzos y que esto ha generado un excelente rendimiento a partir de un bajísimo costo.



SABER MÁS



La Población Altos Sur (mayores a 12 años) es de 287 mil 715 personas, por lo que el porcentaje de participación fue del 21.42 por ciento.



OBRAS GANADORAS



-Acatic (Primera etapa de ampliación y reencarpetamiento de la Resolana a Piedra Amarilla.



-Arandas (Pavimentación y rehabilitación de redes hidrosanitarias en Calle Felipe Ángeles de la Escuela Secundaria Técnica 101).



-Cañadas de Obregón (Rehabilitación de techo en Centro de Salud de Cabecera municipal de Cañadas de Obregón).



-Jalostotitlán (Rehabilitación de carretera de Santa Ana de Guadalupe con rumbo a Teocaltitán de Guadalupe).



-Jesús María (Primera etapa de continuación de obra del Centro de Salud en Cabecera Municipal.



- Mexticacán (Rehabilitación del Parque recreativo del Sistema DIF Municipal).



- San Ignacio Cerro Gordo. (Primera etapa de construcción de camino con carpeta asfáltica del Bimbalete -Crucero de Higuerillas- rumbo a Terrero Chico.



-San Julián (Construcción de Segunda etapa de la Sectorización de la Red de Agua Potable en Cabecera Municipal).



-San Miguel El Alto (Primera etapa de rehabilitación de Carretera a San Miguel con rumbo al Parque Bicentenario. A un costado de la presa).



-Tepatitlán de Morelos (Construcción de Andador de Popotes con rumbo a CUALTOS y Preparatoria).



-Valle de Guadalupe (Rehabilitación de líneas hidrosanitarias y construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle el Nogal).



-Yahualica de González Gallo (primera etapa de rehabilitación de campo deportivo de futbol municipal).



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ