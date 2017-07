Asociaciones presentan a la ‘Gallina de la vergüenza’

Organizaciones representan en la figura el hartazgo de la ciudadanía ante la falta de soluciones

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- Este miércoles diversas organizaciones civiles presentaron la "Gallina de la vergüenza" como una representación del hartazgo de la ciudadanía ante la falta de soluciones por parte del Estado de Jalisco en temas de educación, salud, medio ambiente y seguridad.



"Esta gallina que presentamos hoy, es la burla que nosotros hacemos del Gobierno con coraje e indignación porque no nos toman en cuenta, no toman al ciudadano en serio", señaló Jaime David Aldrete Medina, presidente de Talleres Acreditados Independientes del Estado de Jalisco, una de las asociaciones que participa en la causa, además de El Barzón Jalisco.



Se trata de una figura de papel, con cuerpo de gallina que asemeja la imagen de Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, misma que a bordo de un vehículo visitará las secretarías que los organizadores consideran que no han cumplido con su deber.



"Hemos sido burla del Gobierno del Estado porque hemos tenido reuniones con ellos donde nada más nos dan una terapia, pero realmente no vemos soluciones a estos graves problemas que enfrentamos día con día", añadió Aldrete Medina.



La figura de papel será la imagen de la "Marcha de los huevos", protesta que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de julio en La Glorieta de la Minerva a las 14:00 horas, en la que la Gallina visitará Casa Jalisco en forma de protesta ante las promesas incumplidas por el Gobierno del Estado, según manifestaron los organizadores.



Además, con la marcha invitan a la ciudadanía a llevar carteras de huevos a los lugares a donde acuda la gallina, para demostrar que "Aquí en Jalisco serán los ciudadanos los que pongan los huevos", según dijo Aldrete Medina, mismos que serán entregados a diferentes casas hogar o familias que necesiten el apoyo.



"Ya es hora que los gobiernos municipales, estatales y federales empiecen a atender los llamados del ciudadano. Si ya bajó el precio del petróleo seguimos pagando una gasolina tan cara, por qué siguen matando ciudadanos y policías, por qué se pelean las autoridades entre sí y no hay una coordinación", cuestiona Aldrete Medina.