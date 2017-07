Pide sindicato a Semov avalar unidad a gas natural

Transportistas señalan que existe presión para adquirir camiones de una sola marca

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- El Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco solicitó a la Secretaría de Movilidad (Semov), que avale un tipo de camión a gas natural (Higer), que un grupo de transportistas tienen interés de comprar para ponerlos en circulación en la metrópoli.



"Aquí lo que necesitamos es que por escrito nos digan: Si me la traes así (la unidad) reúne las condiciones. No se van a poner los transportistas a adquirir 100, 200, 300 camiones, que los vayan mandar fabricar y posteriormente la Semov les diga que no van a ingresar", manifestó Arnoldo Licea González, dirigente del sindicato.



Transportistas llevaron una unidad modelo (que opera en Aguascalientes) al frente de las oficinas de la Semov, misma que, aseguraron, cumple con las características de la norma técnica en la materia.



El entrevistado agregó que compañeros transportistas han hecho señalamientos, en el sentido de que existe presión para adquirir unidades a gas natural de la marca DINA, "lo comentan mucho que se les ha coaccionado"; por lo que piden se abra el mercado.



Asimismo, Licea González aseguró que carecen de información completa sobre el tipo de unidad que deben comprar para incorporarse al nuevo modelo de transporte, ya sea para una ruta troncal, alimentadora o complementaria.



Por otra parte, demandó a la Semov frene la intimidación que ejerce al sector transportista, a través de operativos para retirar unidades que rebasan los 10 años de antigüedad.



"Los están sacando de circulación, están bajando a la gente en la calle, o sea, se está generando miedo a los transportistas".



Por su parte, el director de Transporte Público de Semov, Gustavo Flores Delgadillo, dijo que se ha informado de la norma técnica de los camiones a todos los transportistas, y que no se puede extender un permiso o aval generalizado de las unidades, como pretende el sindicato.



El transportista cuando pretende introducir una nueva unidad, debe mostrar a la autoridad la carta factura del camión con sus características, además tendrá que presentar el vehículo a una revista mecánica.



Por atención al sindicato, mencionó, se hará una revisión especial al vehículo que presentan; sin embargo, la inspección será de un camión en específico, lo cual no significa "que la unidad que en un futuro me puedan traer sea exactamente la misma que yo voy a revisar".



También aseguró que no se favorece la compra de unidades de ninguna marca; cada empresa puede adquirir los camiones con la empresa que prefiera siempre y cuando cumplan con las características que marca la norma técnica.



Asimismo, rechazó que haya una "cacería de brujas" para detener unidades fuera de norma; se realizan los operativos habituales.



Se estima que alrededor de 20% del parque vehicular rebasa la antigüedad que marca la norma.



