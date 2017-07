Arranca obra de colector en Loma Bonita

Con la obra se busca resolver el problema de las inundaciones en la zona Norte del municipio

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- Luego de que el pasado 28 de junio algunas colonias de la zona Norte de Tonalá resultaran afectadas por una inundación, este martes se puso en marcha la obra para crear un colector en la colonia Loma Bonita, con el que se verán beneficiadas tres colonias de forma directa y once de forma indirecta.



"Siempre hemos manifestado que las obras que realizamos son para mitigar el problema, porque siempre puede caer una tormenta extraordinaria y rebasar el colector. En este caso, se hizo un análisis de la subcuenca medio oriente y se llegó a la conclusión de realizar un colector de más de un kilómetro, hasta llegar al canal de mampostería, con el cual estaríamos conduciendo 69 metros cúbicos de agua por segundo", detalló Aristeo Mejía Durán, titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).



El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, recordó que el problema de inundación en la colonia Loma Bonita se tiene desde hace alrededor de 30 años.



"Nosotros ya vamos a hacer nuestra parte, gracias al SIAPA y al gobernador, vamos a tener un colector. Pero, ahora les toca a ustedes (la ciudadanía) no tirar basura y reportar al vecino que lo haga y, ante estos reportes, nos vamos a ajustar al Reglamento de Policía y Buen Gobierno".



Para que los habitantes de las colonias tengan la certeza de que la obra va en tiempo y se está realizando con calidad, se formará una contraloría social, cuyos integrantes serán votados por los vecinos.



"Son los que van a revisar por dónde van a ir las obras, cómo van a estar, en dónde se van a generar, qué medidas tienen los tubos, cada uno de los pasos. Esto, con la finalidad de que se involucren con la obra y que no les vengan a contar nada, que ustedes mismos lo vean", comentó el presidente del Consejo de Administración del SIAPA, Francisco Ayón López.



La obra tendrá una inversión de 12 millones de pesos y se realizará en cinco meses, dependiendo del clima.



EL INFORMADOR/ELIZABETH MONDRAGÓN