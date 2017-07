El Congreso adelantará elección de ombudsman

La fecha límite es el 27 de julio, pero será este miércoles que el pleno vote el tema

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- Aunque coordinadores parlamentarios afirman que no tienen un consenso sobre el nombramiento de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el Congreso adelantará la elección. La convocatoria del proceso marca como fecha límite para la designación el 27 de julio, pero será este miércoles cuando en sesión de pleno se vote el tema. En el dictamen elaborado por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos se señala que los 29 aspirantes son elegibles, al cumplir con los requisitos.



El coordinador de la bancada panista, Miguel Monraz Ibarra, descartó que anticipar la elección sea para reventar el proceso, dijo esperar que en las últimas negociaciones llegue el acuerdo. El panista rechazó que la convocatoria se vaya a declarar desierta y negó que el nombramiento sea cuota para su partido.



Hugo Contreras Zepeda, coordinador de la fracción priista, coincidió en que llegan a la elección sin consenso cerrado, pero no desechó la posibilidad de que el proceso se pueda repetir.



"Fue acuerdo de la junta (adelantar la elección) y espero que haya los consensos sino pues lo que marca la convocatoria, una segunda ronda y una tercera, sino pues a un escenario que establece la ley", detalló el priista.



Por su parte la fracción de Movimiento Ciudadano lanzó encuesta en sus redes sociales para votar los perfiles postulados. El diputado Ismael del Toro dijo que su apoyo lo definirán basados en ese sondeo y en un análisis que solicitaron a especialistas. Sin embargo, el legislador reconoció que en caso de que haya más de una ronda de votación podrían cambiar el sentido su voto, para alcanzar acuerdo. El coordinador emecista aseveró que en ningún escenario cabe la posibilidad de que el proceso se declare desierto.



"Ese escenario no va a suceder, lo digo con todo el compromiso ese escenario no cabe en la situación, porque sería una simulación", aseveró el emecista.



En la base sexta de la convocatoria para la elección de ombudsman se explica que, si ningún postulante logra los votos requeridos, dos terceras partes de los diputados presentes, la votación se repetirá hasta que alguno los obtenga o hasta que la comisión informe que se agotaron las propuestas recibidas en la convocatoria. En este supuesto, se debe proceder a emitir una nueva convocatoria dentro de los diez días hábiles.



Sobre el candado incluido en la convocatoria, que impediría a los participantes en el actual proceso participar en una segunda convocatoria, los coordinadores señalaron que subsanará con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para suprimirla y respetar su derecho.



En caso de que al 2 de agosto no se haya realizado la elección del presidente de la CEDHJ, quedaría como encargado de despacho el primer visitador Javier Perlasca Chávez, que también aspira al cargo.



Se queja candidata de diputado



Laura Sánchez Oropeza, candidata a la presidencia de la CEDHJ, presentó una impugnación al proceso de elección. Se quejó del trato que recibió del diputado Augusto Valencia durante su la entrevista que tuvo ante la comisión legislativa de derechos humanos. La abogada acuso al legislador de actitudes misóginas y de atentar contra su derecho a ser elegida al adelantar públicamente que no votará por ella. Añadió que también presentará queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otra ante el Instituto de la Mujer. La inconformidad se suma a la anunciada por Jaime Hernández Ortiz que se quejó por la participación de visitadores y personal de la CEDHJ en el proceso.



Aprobarán ley de protección de datos personales



En la fecha límite marcada a nivel federal, el Congreso del Estado aprobará este miércoles la ley estatal de protección de datos personales que básicamente se limita a seguir lo marcado a nivel nacional respeto a buscar garantizar el derecho de cualquier persona a la protección de su información personal, en posesión de sujetos obligados. En la sesión ordinaria también podría incluirse la aprobación de la extinción del Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana (Sistecozome), que antes deber ser votada por la Comisión de Hacienda. Además, está programado que los diputados aprueben emitir la convocatoria para la integración de la Comisión de Selección, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la cual tendrá responsabilidad de elegir a los cinco miembros del Consejo de Participación Social del SEA.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS