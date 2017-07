Después de consulta harán retroalimentación a Alfaro

El Consejo de participación ciudadana elabora una lista de promesas cumplidas y pendientes, que se sumarán a la ratificación de mandato

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- Además del proceso de ratificación de mandato, el Consejo municipal de participación ciudadana lleva a cabo una evaluación del estado que guarda la administración pública del alcalde Enrique Alfaro, para que sean los tapatíos quienes señalen cuáles compromisos están pendientes.

Para realizar este trabajo se convocó a los 187 Consejos sociales zonales y a la ciudadanía en general, a quienes se les presenta una lista de los proyectos cumplidos y se les pide que informen lo que, a su consideración, falta por hacer. “Luego trabajamos en grupo: ‘A ver, de esto que ha dicho el Gobierno qué ha hecho, sí lo ha hecho o hay algo que no’”, explicó Margarita Sierra Díaz, presidenta del Consejo.

Este organismo se encargará de sistematizar la información por cada zona y será entregada al Ayuntamiento de Guadalajara junto con la carta en la que se informe si el Gobierno de Alfaro fue o no ratificado.

Sierra Díaz confió en que los tapatíos emitirán un voto razonado durante la ratificación, pues actualmente éste debe reflexionarse y analizarse: “No nos pueden dar una despensa para votar por tal o cual. Nos tenemos que sentar y hacer este análisis… qué ha hecho por nosotros (el presidente municipal), qué le falta… y si estoy dispuesto a votar por este Gobierno. Es un poco desarrollar esa capacidad de análisis y de crítica, por eso las llamamos ‘jornadas de evaluación’”.

La presidenta del Consejo aseguró que ha logrado, “después de una que otra campaña campal”, que les dejen hacer este ejercicio en “paz y alejados” de cualquier interés partidista, como lo ha señalado la oposición.

“Si el partido (Movimiento Ciudadano) está haciendo otro tipo de cosa, que por favor, eso no nos concierne a nosotros (al Consejo). Nosotros, desde Participación Ciudadana, confiamos en el trabajo que hemos hecho este año y medio, y confiamos en que la gente va a razonar. Y si quiere votar que no, pues que vote que no… y si quiere votar que sí, pues que vote que sí”.

LAS OPINIONES

Consejo municipal de participación ciudadana

“Se hizo un análisis puntual del territorio y demografía para calcular que las boletas para asignar a cada centro sean suficientes, que son 600 boletas en cada centro, y en un momento dado, si se agotan las boletas, habrá varios centros cercanos para derivarlos”.

Cecilia Díaz Romo, consejera.

“Nos interesa que todo el proceso sea totalmente transparente, por eso un elemento más para abonar a esta transparencia es contar con 275 observadores ciudadanos, a los cuales estamos convocando entre la ciudadanía en general.

El único requisito es que sean mayores de edad y no sean miembros de ningún partido político. Serán capacitados”.

María Ramos González, consejera.

“El llamado a la ciudadanía y a los actores políticos es a ubicar cuál es el sentido del ejercicio. No es un proceso electoral, es una evaluación del mandato de Gobierno para que la ciudadanía pueda tomar por primera vez la postura de ratificar o no a quien está ejerciendo el mandato”.

Francisco Pérez Chagollán, consejero.

“El día de la votación haremos la captura de la información inmediata con la copia del acta, que también consignará los incidentes que pudieron haberse presentado en cada centro. Después, el paquete se resguardará y estará disponible para el Consejo hasta el término de la recepción de los paquetes. Una vez que tengamos el resultado definitivo, el Consejo hará lo propio para hacer llegar al Cabildo la decisión de los ciudadanos”.

Salvador Rosas Pelayo, consejero.

VOCES

Los señalamientos no son sólidos: Sierra

Para la presidenta del Consejo, Margarita Sierra Díaz, los señalamientos que ha realizado la oposición política en torno a que la ratificación de mandato solicitada por el alcalde es una precampaña, “no son sólidos”.

“Si fuera tan jugosa la precampaña o fuera tan bueno, pues deberían de hacerlo los demás partidos… y mira que yo no militó en ningún partido, soy apartidista y trabajo con todos los colores, pero también veo que hay una voluntad política que no existía antes”.

Reconoció que ante la cercanía del inicio del proceso electoral de 2018, existe la percepción de que el presidente municipal se hará promoción, “seguramente se va a hacer, no sé, no importa, lo que realmente me parece importante y que nadie se ha fijado y que nadie se ha preguntado, es qué significa para los ciudadanos, qué significa esta herramienta”.

Comentó que esta ratificación es un gran logro, por ello defenderá el ejercicio, “y si los señores se van a promover, ¡pues órale! Tenemos que ver que no todo es blanco y negro”.

Cuestionada con relación a si estos señalamientos podrían afectar la participación en el proceso de ratificación, respondió que es probable, “hay gente que será muy crítica, pero de eso se trata”.

LANZAN CONVOCATORIA PARA FUNCIONARIOS Y OBSERVADORES

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara emitió ayer la convocatoria dirigida a ciudadanos tapatíos, empresarios, activistas y académicos, invitándolos a participar en el ejercicio de ratificación de mandato del alcalde Enrique Alfaro.

La invitación se extiende a mil 375 personas para que funjan como funcionarios de los 275 centros de votación que se instalarán (un presidente, un secretario y tres escrutadores), y a 275 observadores de la sociedad civil, con la condición de no pertenecer a ningún partido político, que sean mayores de edad y tengan identificación vigente.

Los interesados deberán presentar una solicitud por escrito ante el Consejo los días 29 y 30 de julio entre las 10:00 y las 14:00 horas en el Parque de la Revolución, ubicado en Federalismo, entre Vallarta y Pedro Moreno.

Las solicitudes para funcionarios también podrán presentarse vía electrónica en el portal hasta el 2 de agosto de 2017, mientras que las solicitudes para observadores se recibirán hasta el 16 de agosto.

La consejera Cecilia Díaz Romo explicó que los funcionarios y observadores recibirán una capacitación para profundizar en la comprensión del proceso de ratificación: “Deberán presentarse los días y lugares que determine el Consejo, así como para recibir el material de la jornada de votación”.

Por su parte, la consejera María Ramos González destacó que los participantes serán capacitados con el fin de garantizar la mayor transparencia del ejercicio, “los observadores deberán reportar durante la jornada de votación, cualquier incidente, anomalía o actuación fuera de las normas establecidas”.

Añadió que además de los observadores, se contempla la participación de cinco funcionarios por cada centro de votación, “esperamos que mucha gente se apunte para que sea un verdadero proceso ciudadano”.

El Consejo informó que la Dirección de Participación Ciudadana de Guadalajara será auxiliar en el proceso de capacitación, “tenemos un folleto para los ciudadanos, para que entiendan qué es la ratificación… vamos a convocarlos, estaremos en el Parque Rojo y tenemos un sitio web donde se podrán inscribir”.

Para que el número requerido de funcionarios y observadores participe en el ejercicio, el Consejo se acercará en los próximos días a las universidades, cúpulas empresariales y organismos de la sociedad civil.

CLAVES

Los requisitos

Los ciudadanos interesados en fungir como funcionarios de centros de votación y observadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mayores de edad.

• Presentar copia de su credencial para votar.

• Presentar solicitud por escrito ante el organismo social.

• No ser funcionario público ni militar en partidos políticos.

• Saber leer y escribir.

• La lista de funcionarios y observadores se publicará en el sitio web de ratificación de mandato y a cada uno de ellos se les notificará vía correo electrónico o teléfono.

