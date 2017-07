Augusto Valencia acusa a directivo de omitir informes de viaje en Congreso

El diputado de MC señala a Aldo Ramírez Ulloa como el responsable de actualizar la información

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- El diputado Augusto Valencia López señaló a Aldo Ramírez Ulloa, director de Control Presupuestal y Financiero del Poder Legislativo, como el responsable de que no se haya transparentado de manera adecuada y completa su informe de viaje como presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos.

“Es la responsabilidad del área encargada de publicar la información completa. En particular el director es el responsable de no haber subido la información que él tenía en su poder; yo no sé si tiene un afán o motivación política o qué”, acusó el legislador.

La información sobre los viajes, boletos de avión y viáticos solicitados por diputados publicada en el portal de transparencia del Congreso está incompleta.

Cuestionado sobre el reporte de la partida presupuestal 371 de pasajes aéreos, que no cumple con las especificaciones de la ley de austeridad, Ramírez Ulloa dijo que en los casos en donde se especifica una comprobación parcial, se debe a la demora de los diputados en proporcionar los datos.

“Estamos trabajando, ya se solicitó a todos los diputados que nos actualicen la información en lo que marca el reglamento, que envíen sus informes de ejercicio de gasto”, justificó el director.

Sin embargo, Valencia lo contradice al proporcionar copias de los oficios dirigidos a las áreas administrativas del Congreso en donde se remiten los informes. También señala que la justificación e informe del viaje que realizó a Toluca, en abril del año pasado, está comprobado y disponible en el portal de su comisión (aunque no en el apartado de viajes oficiales).

Tras reiterar que cumplió con la comprobación de su viaje y con lo especificado en la Ley Estatal de Austeridad, el diputado concluyó que si el portal de transparencia del Congreso es impreciso, la responsabilidad es de cada una de las áreas que sube la información.