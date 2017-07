Investiga CEDHJ privación de libertad de hombres en Tala

La Comisión indaga por posibles omisiones de algún servidor público o de la Fiscalía

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Por posibles omisiones de algún servidor público de Tala o de la Fiscalía que hayan derivado en la violación de los derechos de los hombres que fueron privados de la libertad y hallados en un campamento la semana pasada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ya inició una investigación, informó el director de Quejas Orientación y Seguimiento, Luis Arturo Jiménez Jiménez.



"El acta de investigación tiene como finalidad el verificar la actuación de las autoridades, qué se ha hecho tanto a nivel municipal como a la Fiscalía".



El pasado viernes, la Fiscalía General informó que se descubrieron dos campamentos en la localidad de Navajas, en Tala, donde se tenían privadas de la libertad unas 40 personas. Un grupo de entre 50 y 60 integrantes del grupo criminal que opera en Jalisco, los entrenaban a la fuerza y vigilaban para que no se escaparan con el fin de que trabajaran para la delincuencia.



No obstante, uno de los cautivos logró escapar el martes 18 de junio tras lo que informó a la Fiscalía, que ya tenía presencia en la zona porque investigaba seis denuncias de desaparición relacionadas con estos campamentos.



Gracias a esta persona localizaron el sitio donde concentraron a las 40 víctimas, pero sólo lograron encontrar a dos de ellas. El resto de los cautivos y los criminales se habían ido. Ahí encontraron equipo para entrenamiento en tiro y defensa, y poco después encontraron el segundo campamento, en el cual había restos humanos. Aún no se informa a cuántas personas pertenecían.



Las víctimas habían sido enganchadas mediante un aviso de empleo que vieron en redes sociales, donde se solicitaban guardias de seguridad. Al acudir a la capacitación en Tala se les privaba de la libertad.



El fiscal, Eduardo Almaguer, indicó por su parte que investigarían a las autoridades de Tala toda vez que resulta sospechoso que no se hubieran dado cuenta de la presencia de los campamentos, pese a que había tanta gente concentrada que además necesitaba víveres y demás.



La investigación de la CEDHJ fue presentada el sábado, pero por ser día no hábil y corresponder a un área foránea, recién este lunes fue turnada a la Tercera Visitaduría, informó Jiménez.



"Es un asunto importante y no dudo que el mismo día de hoy se esté radicando e inicie la petición de informes de ley a las autoridades involucradas en ese municipio".