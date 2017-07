Proponen juicios políticos exprés

La diputada Fela Patricia Pelayo López presentará la iniciativa para que la revisión de estas solicitudes no duren más de seis meses

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Para tratar de agilizar la revisión de las denuncias de juicio político que recibe el Congreso del Estado, la diputada Fela Patricia Pelayo López anunció que presentará una propuesta de reforma con la intención de que la revisión de esas solicitudes no dure más de seis meses, o de lo contrario se procedería contra los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Responsabilidades.



La legisladora detalló que se plantea que los requisitos para que un juicio político proceda sean más específicos, pues considera que en la legislación actual son muy genéricos. Argumentó que eso abre la puerta a que estos recursos sean congelados o agilizados según los intereses que haya al respecto.



"Que estos juicios políticos no se apeguen a la subjetividad de una comisión que puede tomar decisiones a partir de un interés personal o político, por lo que estamos siendo mucho más específicos en cuáles son las causales", precisó.



Pelayo López sostuvo que es necesario modificar esta figura para que se vuelva una herramienta más accesible para cualquier persona. Aclaró que no se puede limitar la posibilidad que un funcionario público o militantes de un partido presenten este tipo de denuncias, pero dijo que proponen hacer es que desde el momento que se entrega la solicitud en el Congreso se verifique que cumplan los requisitos de ley para ser admitidos.



En el proyecto de reforma se especifica que, si el promotor del juicio no queda conforme con que se deseche, tendrá la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para impugnar las resoluciones de la Comisión de Responsabilidades y del Congreso.



La iniciativa propone reformar la Constitución Política y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.



De acuerdo con la propuesta presentada en los últimos nueve años el Congreso ha recibido 171 denuncias de juicio político de las cuales sólo en un caso ha concluido, el de la ex regidora priista de Guadalajara Elisa Ayón. Actualmente el Poder Legislativo tiene al menos 60 solicitudes de juicio pendientes de resolver.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS