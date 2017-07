Por tercera ocasión, protestan ante desaparición de Ruta 45

Aseguran tener cerca de cinco meses con el problema de la falta de un medio de transporte que pueda acercarlos al Centro Tapatío

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Por tercera ocasión y ante la falta de soluciones, un grupo de aproximadamente 15 a 20, personas acudió a las afueras del Congreso de Jalisco para manifestar sus inconformidades ante la desaparición de la ruta 45, perteneciente a la Alianza de Camioneros de Jalisco.

Los protestantes, aseguraron tener cerca de cinco meses con el problema de la falta de un medio de transporte que pueda acercarlos a la Zona Centro de Guadalajara, función que encontraban en esta ruta que comúnmente transitaba por las colonias San Vicente, San Marcos, Vicente Guerrero, Santa Rosa y Circunvalación-Belisario.

"Primero pasaban cada 15 minutos. Cuando los quitaron no nos dieron una explicación, los camiones fueron retirándose poco a poco hasta que nos olvidaron", señaló Enrique Ramírez, uno de los manifestantes.

Según refirieron los manifestantes, la falta de esta ruta, que iniciaba en la colonia conocida como "La Federacha" y terminaba su recorrido en Ciudad Granja, afectó a cerca de cinco mil personas, principalmente adultos mayores, que deben de caminar de ocho a 12 cuadras para tomar alguna otra ruta que los acerque al Centro Tapatío.

Agregaron también, que la última vez que acudieron a manifestarse, la ruta volvió a circular por la zona, sin embargo, sólo duró 15 días en operación y nuevamente dejó de pasar, lo que les parece una burla para la ciudadanía pues no da solución al problema.

Los manifestantes señalaron que han juntado más de 1500 firmas y entregado oficios en seis ocasiones a diputados, Secretaría de Movilidad, Gobierno del Estado y no han tenido respuesta alguna de ninguna institución.

"Sentimos que es un problema de la concesión, quienes la tienen no la atienden y a la Secretaría de Movilidad le ha temblado la mano para poner otra ruta que nos del servicio ya que esta concesión no ha querido acatar las leyes y Movilidad no hace nada para que las cumplan", dijo Óscar Arturo Herrera, convocante de la protesta.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA